Scadenza MiCA: obblighi per provider e consigli per gli investitori

Il Regolamento MiCA entra in una fase decisiva: il periodo transitorio si chiude il primo luglio 2026 e, da quella data, la prestazione di servizi verso clienti nell’Unione europea sarà consentita solo ai soggetti formalmente autorizzati.

Le autorità europee hanno intensificato le comunicazioni per evitare sorprese agli investitori: in particolare ESMA ha pubblicato indicazioni operative che le autorità nazionali come Consob stanno traducendo in linee guida rivolte al pubblico.

Per ridurre il rischio di perdite e di servizi non conformi, gli operatori non autorizzati devono predisporre piani di dismissione ordinata e gli investitori devono verificare l’autorizzazione dei propri fornitori. La raccomandazione chiave è semplice ma cruciale: controllare il registro MiCA prima di trasferire fondi o fare nuove operazioni e identificare con precisione quale entità giuridica fornisce il servizio.

Perché la scadenza cambia il quadro operativo

MiCA mira a creare un mercato unico per le cripto-attività e a introdurre standard omogenei di tutela. Il regolamento, approvato dal Parlamento europeo il 20 aprile 2026 e applicato integralmente dal 30 dicembre 2026, classifica le criptovalute in categorie distinte e impone requisiti diversi a seconda del tipo di token. In particolare le stablecoin ricevono regole più rigorose: gli EMT (e-money tokens) e gli ART (asset-referenced tokens) sono soggetti a obblighi di riserva e, in alcuni casi, a vigilanza rafforzata.

Impatto su exchange e fornitori di wallet

Dal punto di vista operativo, le piattaforme che offrono servizi crypto devono essere registrate come CASP e comparire nel registro ESMA. Tra le novità pratiche ci sono la separazione dei fondi dei clienti, obblighi di trasparenza sui costi e procedure di onboarding più stringenti. In aggiunta, MiCA vieta talune deleghe a entità non autorizzate: la custodia non può essere esternalizzata a soggetti che non siano anch’essi conformi, nemmeno se appartengono allo stesso gruppo.

Cosa devono fare investitori e operatori prima del primo luglio

Gli investitori devono adottare una check-list pratica: verificare che il fornitore sia incluso nel registro MiCA, leggere con attenzione i contratti per identificare la entità giuridica che presta il servizio e considerare il trasferimento a un operatore autorizzato o a un portafoglio auto-custodito se emergono dubbi. Le autorità sottolineano che la permanenza presso provider non autorizzati comporta una tutela legale ridotta e un maggiore rischio di perdita degli asset.

Obblighi per i provider non autorizzati

Secondo la comunicazione di ESMA del 17 aprile, chi non ha ottenuto l’autorizzazione deve predisporre piani di dismissione che siano operativi, credibili e immediatamente attuabili entro il 1° luglio 2026. Questi piani devono garantire il trasferimento dei cripto-asset dei clienti verso operatori autorizzati o verso portafogli auto-custoditi senza arrecare danni economici. Le autorità nazionali sono chiamate a vigilare sull’effettiva implementazione e sul rischio di prestazione non autorizzata dopo la scadenza.

Consigli pratici e aspetti fiscali

Come regola pratica, prima di compiere qualsiasi operazione controllare il registro ESMA e, per l’Italia, le indicazioni della Consob. Valutare la scelta tra custodial e self-custody, e pianificare eventuali trasferimenti con anticipo per evitare ritardi operativi. Ricordare anche che MiCA non si occupa di fiscalità: tuttavia chi opera in Italia deve considerare le norme fiscali nazionali vigenti e gli adempimenti di dichiarazione.

Aspetti fiscali rilevanti

Per i residenti in Italia è utile sapere che la normativa nazionale stabilisce regole specifiche su plusvalenze e obblighi di monitoraggio fiscale. Ad esempio, dal punto di vista pratico le plusvalenze su cripto possono essere soggette a tassazione e le attività detenute all’estero vanno dichiarate nel quadro RW. Prima di modificare la propria strategia, è consigliabile consultare un consulente fiscale per valutare impatti e adempimenti.

In sintesi, la scadenza del periodo transitorio MiCA impone un cambio di passo: gli operatori devono dimostrare di essere pronti, mentre gli investitori devono esercitare controlli puntuali sul fornitore e considerare la custodia autonoma come strumento di riduzione del rischio. La collaborazione tra ESMA, le autorità nazionali e il mercato sarà decisiva per una transizione ordinata e per la tutela degli utenti.