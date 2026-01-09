Scadenza per la Presentazione degli Articoli al Workshop di Finanza Internazionale: Non Perdere l’Occasione!

Il workshop annuale di finanza internazionale si avvicina, rappresentando un’importante opportunità per ricercatori e professionisti del settore.

Questo evento, che si svolgerà il 10 aprile presso la Santa Clara University, offre un contesto ideale per presentare ricerche e contribuire al dibattito sulla macroeconomia aperta.

Dettagli sulla presentazione degli articoli

La scadenza per l’invio degli articoli è fissata per il 16 gennaio. Sono invitati a partecipare autori di lavori che trattano vari ambiti della macroeconomia aperta e della finanza internazionale. Le proposte possono comprendere ricerche empiriche, nonché approcci teorici, computazionali e storici.

Processo di selezione e presentazione

Per inviare un articolo, è necessario utilizzare il modulo specifico disponibile sul sito del workshop. Ogni lavoro accettato avrà un discussant assegnato che contribuirà alla discussione durante l’evento. Si fa presente che, nel caso di articoli co-firmati, l’autore che invia il lavoro dovrà essere presente per la presentazione.

Comitato di selezione e costi

Il comitato di selezione del workshop è composto da esperti provenienti da diverse istituzioni, tra cui la University of California, Davis, la Stanford Graduate School of Business e la Federal Reserve Bank of San Francisco. Gli autori dei lavori scelti riceveranno una notifica entro la metà di febbraio.

Costi di partecipazione e responsabilità

Si evidenzia che non è prevista alcuna tassa di registrazione per partecipare all’evento. Tuttavia, i relatori dovranno coprire le proprie spese di viaggio. Questa modalità consente un accesso più ampio all’evento, promuovendo un ambiente favorevole alla condivisione e allo scambio di idee.

Un’opportunità di networking

Il workshop rappresenta non solo un’occasione per presentare ricerche, ma anche per stabilire contatti con altri professionisti del settore. L’interazione con esperti e docenti di alto profilo offre un valore aggiunto significativo, creando opportunità per future collaborazioni e progetti di ricerca congiunti.

Supporto e organizzazione

Il workshop è sostenuto dal Center for Pacific Basin Studies della Federal Reserve Bank of San Francisco e dal Department of Economics della Santa Clara University. Queste istituzioni garantiranno un’atmosfera di alta qualità e un’adeguata organizzazione dell’evento, assicurando un’esperienza proficua per tutti i partecipanti.

Il workshop di finanza internazionale rappresenta un’opportunità unica per chi opera nel campo della macroeconomia aperta. È fondamentale rispettare la scadenza per la presentazione degli articoli e prepararsi a un evento stimolante e ricco di contenuti.