Scadenze rottamazione quater 2026: come rispettare i termini senza errori

Il sistema della rottamazione-quater torna a essere centrale per molti contribuenti, con un calendario ricco di scadenze e regole differenti a seconda dei casi.

Per orientarsi è essenziale conoscere le date stabilite dall’Agenzia delle entrate-Riscossione e le regole sulle tolleranze: in questo testo trovi un quadro chiaro delle principali scadenze del 2026, delle alternative di pagamento e delle conseguenze in caso di mancato adempimento. La definizione agevolata resta uno strumento utile, ma richiede attenzione nella gestione delle rate per non perdere i benefici acquisiti.

Calendario di apertura: aprile, maggio e primi avvisi

Aprile inaugura le operazioni fondamentali: la presentazione della domanda per la Rottamazione-quinquies ha termine il 30 aprile 2026; si tratta di un passaggio obbligatorio per l’accesso alla misura, senza che questa azione implichi pagamenti immediati. La comunicazione di accoglimento, prevista entro il 30 giugno, avvia il piano di pagamento. A maggio attenzione al 31 maggio, giornata che ospita il versamento della 12ª rata della Rottamazione-quater per molti contribuenti, mentre per i soggetti interessati dal Decreto Alluvione quella data può corrispondere alla 11ª rata: conoscere la propria comunicazione è quindi prioritario per non confondere gli obblighi.

Regole di tolleranza e impostazioni estive

La normativa prevede un termine di tolleranza di cinque giorni per le scadenze che cadono nel weekend o nei giorni festivi: questo può spostare il pagamento effettivo di alcune rate, come nell’esempio che porta la scadenza al 8 giugno. Tuttavia non tutte le scadenze godono di questa elasticità. Il 31 luglio 2026, ad esempio, è fissato il versamento della prima rata della Rottamazione-quinquies, una scadenza senza margine di proroga. Nello stesso giorno ricadono anche obblighi per la 13ª rata della Rottamazione-quater e per la 5ª rata della riammissione, per le quali invece può applicarsi la dilazione legale fino al 5 agosto quando prevista.

Dettagli su riammissione e casi speciali

I contribuenti riammessi devono seguire il piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute, che indica importi e scadenze specifiche. Per particolari misure emergenziali, come il Decreto Maltempo, alcune rate (ad esempio la 12ª della Rottamazione-quater) possono avere date diverse: la scadenza del 31 agosto può essere posticipata fino al 7 settembre grazie alla tolleranza. È fondamentale verificare sempre la sezione riservata per scaricare i moduli e controllare eventuali differenze tra i piani individuali.

Autunno e chiusura dell’anno: date critiche

L’autunno concentra pagamenti rilevanti: il 31 ottobre riguarda alcuni versamenti legati a specifici decreti emergenziali, con esempi in cui il termine può slittare fino al 9 novembre. Il 30 settembre, invece, resta una data tassativa per la seconda rata della Rottamazione-quinquies senza margini di proroga. Il 30 novembre è uno dei giorni più intensi: in quella data si concentrano la 3ª rata della Rottamazione-quinquies, la 14ª rata della Rottamazione-quater e la 6ª rata della riammissione; per alcune di queste scadenze la legge prevede ancora 5 giorni di tolleranza che spostano il termine effettivo fino al 7 dicembre, mentre per altre la scadenza resta rigida.

Nota sui pagamenti precedenti

Per i contribuenti riammessi a seguito di precedenti provvedimenti è utile ricordare che alcuni versamenti del 2026 (ad esempio la rata con scadenza 30 novembre 2026) sono stati considerati tempestivi se saldati entro i cinque giorni di tolleranza, ossia entro il 9 dicembre 2026. Questa informazione serve a evidenziare il principio applicato anche nelle finestre temporali successive: rispettare i termini indicati nella propria comunicazione è la condizione indispensabile per conservare i benefici.

Modalità di pagamento e strumenti operativi

Per pagare si possono utilizzare i moduli allegati alla Comunicazione delle somme dovute tramite pagoPA, canali telematici delle banche, di Poste Italiane e degli altri PSP aderenti, oltre al servizio Paga online. È disponibile la domiciliazione bancaria (mandato SDD) nella sezione dedicata dell’area riservata: per attivarla è necessario inserire l’IBAN, fornire i consensi e attendere la conferma via e-mail. Il servizio ContiTu consente inoltre di selezionare solo le cartelle che si intende pagare, modificando il piano fino a tre volte e scaricando immediatamente i nuovi moduli.

Cosa succede in caso di mancato o parziale pagamento

La regola essenziale è chiara: il mancato pagamento, il pagamento oltre il termine ultimo o l’accredito di importi inferiori a quelli dovuti comportano la perdita dei benefici della definizione agevolata. Gli importi versati saranno considerati come acconto e l’Agente della riscossione riprenderà le attività di recupero per il residuo. Per questo motivo è consigliabile impostare promemoria, verificare le e-mail di presa in carico per i mandati SDD e consultare regolarmente l’area riservata per scaricare la Comunicazione delle somme dovute e i relativi moduli.