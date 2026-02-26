Scienze economiche all’Università della Svizzera italiana: cosa sapere

La Facoltà di Scienze Economiche dell’Università della Svizzera italiana è un riferimento per chi vuole avvicinarsi all’economia e agli investimenti: con un’offerta formativa solida, attività di ricerca applicata e servizi pensati per supportare lo studente, aiuta a trasformare conoscenze teoriche in opportunità concrete nel mondo finanziario.

La proposta formativa

La facoltà propone percorsi di Bachelor, Master e dottorato che combinano basi teoriche robuste e strumenti pratici. I corsi spaziano dall’economia finanziaria alla gestione dei portafogli, dall’analisi dei mercati ai metodi quantitativi: contenuti studiati per sviluppare pensiero critico e capacità numeriche, utili sia per chi muove i primi passi negli investimenti sia per chi ambisce a ruoli nel settore finanziario.

Percorsi flessibili e opportunità di aggiornamento

Accanto ai curricula tradizionali, l’offerta comprende moduli modulabili, corsi di lingua e programmi di mobilità internazionale. Sono disponibili anche percorsi executive per professionisti e formule da uditore per chi cerca aggiornamento senza iscriversi a un corso completo. L’attenzione alle competenze applicate—esercitazioni, casi pratici e stage—aumenta la spendibilità sul mercato del lavoro e apre porte a esperienze internazionali.

Struttura dei corsi e supporti didattici

I piani di studio sono costruiti pensando all’applicabilità professionale: calendari accademici chiari, orari delle lezioni e informazioni sugli esami accompagnano ogni curriculum. Il sito istituzionale raccoglie regolamenti, modulistica e indicazioni per la tesi e il rilascio del diploma. Per facilitare lo studio ci sono una biblioteca specializzata e corsi di lingua, utili per confrontarsi in contesti accademici e professionali internazionali.

Ricerca, istituti e collaborazione

La facoltà sostiene progetti di ricerca coordinati da istituti interni che coinvolgono docenti, dottorandi e partner esterni. Le attività di ricerca favoriscono la collaborazione con altre università e istituzioni, offrendo spazi per seminari, workshop e pubblicazioni. Chi è interessato al dottorato trova sul portale tutte le informazioni sulle procedure di ammissione e sui percorsi formativi, oltre alle possibilità di inserirsi in reti di ricerca sia nazionali sia internazionali.

Seminari ed eventi

Il calendario scientifico è ricco di seminari specialistici e incontri informali pensati per stimolare il confronto tra studenti e ricercatori. Formati informali come “Pizza & Science” facilitano lo scambio di idee e l’avvio di collaborazioni, mentre eventi con relatori internazionali permettono di aggiornarsi su temi di frontiera e creare contatti utili per la carriera.

Servizi pratici e accessibilità

La segreteria amministrativa gestisce iscrizioni, certificati, modulistica e supporto per la mobilità. La sede principale si trova in Via Buffi 13, Lugano; per informazioni telefoniche è disponibile il numero +41 58 666 40 00 e per le comunicazioni via email si utilizza l’indirizzo ufficiale della segreteria. Sul sito sono pubblicate mappe, indicazioni per raggiungere il campus e dettagli su trasporti e accessibilità.

Supporto agli studenti e canali informativi

La facoltà offre servizi di orientamento, pagine dedicate ai futuri iscritti e risorse per gli alumni. Una newsletter riepiloga le notizie e gli eventi istituzionali, mentre i canali social ufficiali forniscono aggiornamenti rapidi. Per dubbi logistici o amministrativi è attivo un info desk con personale di riferimento.

Organizzazione e opportunità di lavoro

L’organizzazione interna integra istituti tematici, docenti e uffici amministrativi in un sistema coordinato, con regolamenti pubblici per garantire trasparenza. Sul portale sono elencate le opportunità di carriera e le posizioni aperte: la pubblicazione chiara dei bandi facilita l’accesso alle possibilità di collaborazione con la facoltà.

Un ecosistema integrato

Per aggiornamenti su bandi, eventi e iniziative è sempre consigliabile consultare regolarmente il sito ufficiale.