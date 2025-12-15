in News

Sciopero Nazionale ITA Airways: Rivendicazioni Sindacali e Conseguenze sui Voli

Il settore dell’aviazione si prepara a vivere una giornata di tensione il 17 dicembre 2025, quando i lavoratori di ITA Airways incroceranno le braccia in segno di protesta.

Lo sciopero, indetto dai sindacati, mira a mettere in luce le difficoltà che i dipendenti stanno affrontando all’interno della compagnia, segnando un punto critico nel dialogo tra lavoratori e management.

Le ragioni della protesta

Alla base di questa mobilitazione ci sono diversi fattori che hanno generato malcontento tra i lavoratori. In primo luogo, l’assenza di un piano industriale efficace è vista come una mancanza di visione strategica da parte della dirigenza, rendendo difficile per la compagnia attrarre investimenti e garantire una crescita sostenibile. I dipendenti esprimono preoccupazione per il futuro dell’azienda e per la loro sicurezza lavorativa.

Contratti e condizioni lavorative

Un aspetto cruciale che ha contribuito a questa situazione è il blocco del contratto collettivo nazionale, il quale è fermo da oltre un anno. Questo stallo ha alimentato la frustrazione tra i lavoratori, che vedono nel rinnovo di questo contratto una possibile soluzione ai problemi relativi alle condizioni di lavoro e alla stabilizzazione dei numerosi contratti temporanei. La mancanza di progressi in questo ambito ha portato a un incremento della tensione e dell’incertezza tra i dipendenti.

Le rivendicazioni sindacali

In aggiunta alle problematiche contrattuali, i sindacati hanno sollevato preoccupazioni riguardo ai premi di risultato, che sono stati calcolati in modo impreciso, causando un danno economico visibile a molti lavoratori. Inoltre, un numero significativo di dipendenti è ancora legato a contratti a tempo determinato, in attesa di una stabilizzazione che sembra lontana. La mancanza di investimenti nella flotta e l’assenza di strategie chiare per lo sviluppo delle rotte internazionali hanno accentuato la percezione di incertezza e insoddisfazione.

Il ruolo di ENAC durante lo sciopero

Di fronte a questa situazione, l’ENAC ha rassicurato i passeggeri, comunicando che durante il periodo di sciopero saranno garantiti alcuni voli essenziali. L’ente ha pubblicato un elenco di collegamenti tutelati, invitando i viaggiatori a verificare costantemente lo stato dei propri voli. Tuttavia, è chiaro che le tensioni interne all’azienda non si risolveranno facilmente e il dialogo tra le parti prosegue con cautela.

Prospettive future

Il clima di incertezza che circonda ITA Airways mette in evidenza la necessità di un intervento risolutivo da parte della dirigenza e dei sindacati. I lavoratori chiedono insistentemente un piano di assunzioni più trasparente e soluzioni pratiche per coloro che si trovano in cassa integrazione. La speranza è che, attraverso un confronto costruttivo, si possa giungere a un accordo che soddisfi le esigenze dei dipendenti e garantisca un futuro stabile per la compagnia e il settore del trasporto aereo nazionale.

