Scopri come guadagnare buoni Amazon con il nuovo conto Credem Link!

La nuova offerta di Credem Banca rappresenta un’opportunità interessante per chi desidera aprire un nuovo conto online.

Con la promozione Credem Link Autunno 2025, gli utenti possono ricevere fino a 200 euro in buoni regalo Amazon, semplicemente seguendo alcuni passaggi.

Per partecipare a questa iniziativa, è necessario aprire un conto corrente online Credem Link entro il 30, utilizzando il codice promozionale BONUS200. La promozione si articola in due fasi distinte e offre vantaggi significativi per i nuovi clienti.

Le fasi della promozione

La promozione di Credem è organizzata in due fasi principali. La prima scadenza è fissata al 31 marzo 2026, mentre la seconda si svolgerà tra aprile e giugno dello stesso anno. Per ottenere il primo premio di 100 euro in buoni Amazon, è necessario effettuare una spesa complessiva di almeno 2000 euro entro la prima scadenza.

Requisiti per la prima fase

Per partecipare alla prima fase, gli utenti devono aprire il conto e utilizzare il codice BONUS200. Una volta aperto il conto e raggiunto il limite di spesa, riceveranno 100 euro in buoni Amazon. Questo rappresenta un ottimo modo per iniziare a utilizzare il nuovo conto e beneficiare dei vantaggi immediati.

Seconda fase e ulteriori vantaggi

La seconda fase della promozione richiede che, tra aprile e giugno 2026, il cliente accrediti lo stipendio o la pensione sul nuovo conto aperto. Inoltre, è necessario effettuare spese per un totale di almeno 1000 euro con la carta di debito associata al conto. Questa fase consente di ricevere ulteriori 100 euro in buoni Amazon.

Dettagli sulla carta di debito

Il conto Credem Link offre ai clienti una carta di debito gratuita, con due opzioni disponibili: la Credemcard Internazionale Mastercard e la Credemcard Pagobancomat. La prima offre un canone gratuito per il primo anno, mentre dal secondo anno il costo sarà di 1,50 euro al mese. La carta Pagobancomat, invece, è sempre gratuita ma limitata all’uso sul territorio italiano.

Il premio finale, ovvero i 200 euro in buoni Amazon, sarà inviato via email all’indirizzo registrato al momento dell’apertura del conto. I clienti possono aspettarsi di ricevere il bonus entro tre mesi dalla chiusura contabile della promozione, fissata per il 30 settembre 2026.

L’iniziativa Credem Link non solo offre un conto corrente a canone zero, ma anche l’opportunità di ricevere buoni Amazon, rendendo l’apertura del conto un’ottima scelta per chi desidera risparmiare e ottenere vantaggi immediati.