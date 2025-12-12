Scopri il conto BBVA: interessi vantaggiosi e cashback senza vincoli!

Nel panorama dei conti correnti digitali, BBVA si distingue come un’opzione vantaggiosa per coloro che cercano una gestione semplice e profittevole delle proprie finanze.

Questo conto offre un tasso d’interesse del 3% sulla liquidità e un 3% di cashback sugli acquisti, risultando particolarmente interessante per risparmiare e spendere in modo intelligente.

Tasso d’interesse competitivo

Il principale punto di forza del conto BBVA è il tasso d’interesse applicabile sul saldo disponibile. Ogni mese, gli interessi vengono accreditati fino a un massimo di 1 milione di euro. Questa opportunità è significativa, poiché non è richiesta l’attivazione di uno stipendio, un saldo minimo o altre condizioni contrattuali restrittive. Alla conclusione del periodo promozionale di sei mesi, il tasso d’interesse continuerà a seguire le fluttuazioni stabilite dalla Banca Centrale Europea, assicurando così una remunerazione stabile nel tempo.

Gran cashback per nuovi clienti

Per incentivare i nuovi utenti, BBVA ha introdotto il Gran Cashback del 10%, valido per il primo mese dall’apertura del conto. Questo vantaggio permette di ricevere fino a 50 euro di rimborso sugli acquisti effettuati con la carta di debito, sia nella versione fisica che digitale. A partire dal secondo mese, gli utenti beneficeranno di un cashback del 3% sui pagamenti quotidiani, un’opzione che può tradursi in un risparmio consistente nel lungo periodo.

Costi di gestione e servizi inclusi

Un aspetto rilevante del conto BBVA è l’assenza di spese di gestione. Gli utenti possono accedere a una serie di servizi senza costi aggiuntivi, che includono bonifici SEPA sia ordinari che istantanei, la possibilità di ricevere lo stipendio in anticipo fino a cinque giorni e prelievi gratuiti nell’area euro per importi superiori a 100 euro. Inoltre, il conto consente pagamenti in valuta estera e offre una funzionalità di Salvadanaio Digitale per gestire al meglio i risparmi.

Custodia titoli gratuita

Un ulteriore vantaggio per i clienti è la custodia gratuita dei titoli fino al 1 gennaio 2027. Questo servizio rappresenta un’opzione interessante per chi desidera investire senza costi aggiuntivi, consentendo di diversificare il proprio portafoglio senza oneri.

Ulteriori dettagli

Per chi è interessato a scoprire tutte le condizioni e i vantaggi offerti dal conto BBVA, è possibile visitare la pagina ufficiale dedicata, dove sono elencati in modo dettagliato i benefici disponibili per i nuovi clienti. Questa proposta si rivela particolarmente vantaggiosa per chi desidera un conto corrente che combina un rendimento interessante con una gestione semplice e senza vincoli.