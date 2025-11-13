Scopri il conto corrente online Credem Link con buoni regalo Amazon

Negli ultimi anni, le banche hanno ampliato la loro offerta di servizi online, rendendo più semplice per i clienti gestire le proprie finanze.

Tra le numerose opzioni disponibili, il conto corrente online Credem Link si distingue per la sua proposta vantaggiosa: un canone zero e l’opportunità di ricevere buoni Amazon fino a 200 euro. Questo articolo esplorerà i dettagli di questa offerta e i benefici associati all’apertura di un conto presso Credem.

Offerta promozionale Credem Link Autunno 2025

Attualmente, Credem sta promuovendo l’iniziativa Credem Link Autunno 2025, che permette ai nuovi clienti di guadagnare buoni regalo Amazon. Per partecipare, è necessario aprire un nuovo conto online entro il 30 novembre e inserire il codice promozionale BONUS200 al momento della registrazione. In questo modo, si ha diritto a ricevere due buoni da 100 euro ciascuno, spendibili su Amazon.it.

Condizioni per il riscatto dei buoni

È importante tenere a mente che per ricevere i buoni Amazon, i clienti devono rispettare alcune condizioni. Tra queste, è previsto l’uso della carta di debito associata al conto per effettuare pagamenti. La promozione ha scadenza contabile fissata al 30 settembre 2026, e i buoni saranno inviati via e-mail entro tre mesi dalla chiusura dell’operazione.

Vantaggi del conto online Credem Link

Oltre alla promozione attuale, il conto Credem Link offre numerosi vantaggi. La gestione delle finanze avviene attraverso un servizio di Internet Banking completo, che consente di monitorare le proprie spese e pagamenti in qualsiasi momento. Questo significa che non è necessario recarsi fisicamente in filiale, rendendo il tutto molto più comodo e accessibile.

Servizi inclusi nell’Internet Banking

Una delle funzionalità più apprezzate è Mybox, una soluzione che permette di ricevere la documentazione in formato PDF, riducendo l’uso della carta e garantendo maggiore riservatezza. Tutti i documenti vengono archiviati in un’area protetta all’interno del servizio di Internet Banking, offrendo così un ulteriore livello di sicurezza per gli utenti.

Opzioni di carta di debito disponibili

Un altro aspetto interessante del conto Credem Link è la scelta tra diverse carte di debito. I clienti possono optare per la Credemcard internazionale Mastercard, utile sia in Italia che all’estero, oppure per la Credemcard su circuito Nazionale Pagobancomat, utilizzabile solo in Italia. La prima offre un canone gratuito per i primi 12 mesi, dopodiché il costo mensile sarà di 1,50 euro. La seconda, invece, non prevede alcun canone, anche dopo il primo anno.

In conclusione, aprire un conto corrente online con Credem Link rappresenta un’ottima opportunità per chi cerca un servizio senza costi di gestione, ma con vantaggi concreti come i buoni regalo Amazon. Non perdere l’occasione di approfittare di questa offerta, valida fino alla fine di novembre!