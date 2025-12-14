Scopri le Opportunità di Carriera nel Programma International Graduate di Intesa Sanpaolo

Il programma I’M IN rappresenta un’importante opportunità offerta dalla Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, uno dei principali gruppi bancari in Europa.

Questo progetto si rivolge a neolaureati di talento nelle discipline economiche e quantitative, desiderosi di intraprendere una carriera internazionale nel mondo della finanza.

Il programma international graduate

Il percorso I’M IN è concepito per supportare i giovani talenti nella loro crescita professionale. Attraverso un programma di 18 mesi, i partecipanti avranno l’opportunità di accrescere le loro competenze attraverso esperienze internazionali e interfunzionali. Al termine del percorso, è previsto un contratto a tempo indeterminato nelle sedi di Londra o Milano, accompagnato da un pacchetto retributivo competitivo.

Candidatura al programma

Per partecipare al programma, è necessario inviare la propria candidatura tramite il Career Site. Il processo di selezione comprende diversi passaggi, tra cui un test di logica e abilità matematiche. Inoltre, è previsto un evento interattivo in cui i candidati possono lavorare su casi reali e incontrare i manager del programma.

La divisione IMI Corporate & Investment Banking

Questa divisione di Intesa Sanpaolo è conosciuta per la sua storica presenza nei mercati finanziari, offrendo una gamma di servizi innovativi a clienti Corporate, Enti pubblici e Istituzioni finanziarie. Con un focus sulla consulenza nella gestione dei rischi e sullo sviluppo dei clienti, la divisione si distingue per la sua capacità di individuare opportunità nel mercato.

Opportunità di carriera

Entrare a far parte del programma I’M IN consente di unirsi a una rete internazionale di professionisti e di contribuire a progetti di alta rilevanza. I neolaureati hanno l’opportunità di esplorare diverse aree, come Advisory & ESG e Global Markets, aprendo le porte a un futuro ricco di sfide e opportunità.

Altre opportunità in Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo offre una varietà di stage e posizioni per neolaureati. Questi programmi non solo facilitano l’ingresso nel mondo del lavoro, ma rappresentano anche un momento fondamentale per acquisire competenze pratiche e conoscere il settore attraverso il confronto con esperti.

Il gruppo è disponibile a fornire supporto su argomenti legati al settore bancario per coloro che stanno lavorando alla propria tesi. Inviando una richiesta via email, è possibile ricevere indicazioni utili e confrontarsi con professionisti del campo.

Il programma I’M IN offre opportunità di stage in Intesa Sanpaolo, fungendo da trampolino di lancio per coloro che desiderano costruire una carriera di successo nel settore finanziario. Questo programma si distingue per il suo ambiente stimolante e internazionale, ideale per sviluppare competenze professionali nel campo della finanza.