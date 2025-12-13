Scopri l’Offerta Natalizia: Conto Corrente Arancio con Interessi e Cashback Imperdibili!

In un panorama bancario in continua evoluzione, ING si distingue grazie a promozioni attraenti, specialmente durante il periodo natalizio.

La banca olandese ha lanciato una promozione esclusiva per chi decide di aprire un nuovo conto corrente Arancio entro il 24 gennaio. Utilizzando il codice promozionale ING2025, i nuovi clienti possono beneficiare di un tasso d’interesse annuo lordo del 4% e di un cashback del 4% sulle spese effettuate.

Dettagli dell’offerta

Per accedere a questa offerta, è necessario aprire il conto online e richiedere una carta di debito, insieme al Conto Arancio, che funge da conto deposito. I vantaggi sono attivi per sei mesi, a condizione che vengano effettuati acquisti con la carta associata al conto entro il 28 febbraio. Il tasso d’interesse del 4% è applicabile su un capitale massimo di 50.000 euro.

Il cashback e i requisiti

Il cashback rappresenta un incentivo per i nuovi clienti, che possono ricevere il 4% delle spese effettuate con la carta di debito, fino a un massimo di 500 euro al mese. È tuttavia necessario soddisfare un requisito fondamentale: mantenere un saldo di almeno 100 euro sul conto corrente per un giorno entro il 31 luglio per poter usufruire del cashback.

Iniziativa di referral per guadagnare di più

ING ha introdotto un’iniziativa di referral, che consente di ottenere ulteriori guadagni. I clienti possono invitare amici a iscriversi per aprire un nuovo conto corrente e ricevere 25 euro di cashback per ogni amico che accetta l’offerta, fino a un massimo di 250 euro. Questa opportunità consente di ampliare la propria rete e ottenere vantaggi significativi.

Come aprire il conto corrente

Aprire il conto corrente arancio è un processo semplice e veloce. È necessario presentare un documento d’identità valido, la tessera sanitaria e un numero di telefono. I liberi professionisti e i lavoratori autonomi, in aggiunta, dovranno fornire il certificato di attribuzione della partita IVA. Una volta completata la registrazione, i nuovi clienti possono iniziare a sfruttare i vantaggi della promozione natalizia.

L’offerta di ING per il conto corrente arancio rappresenta una proposta allettante per chi desidera far fruttare i propri risparmi e ridurre le spese quotidiane. Con un tasso d’interesse del 4% e un cashback su ogni acquisto, questa iniziativa potrebbe rivelarsi molto vantaggiosa per i nuovi clienti che scelgono di aprire un conto prima della scadenza del 24 gennaio.