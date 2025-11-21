Scopri SelfyConto: il conto corrente con un tasso del 3% e senza spese mensili!

Nell’era della finanza digitale, scegliere il conto corrente giusto è fondamentale per ottimizzare le proprie risorse economiche.

SelfyConto, il conto di Banca Mediolanum, si distingue come un’opzione vantaggiosa, combinando zero spese mensili, un tasso di interesse competitivo e opportunità interessanti come i buoni Amazon.

La ricerca di conti deposito dalle condizioni favorevoli può rivelarsi complessa, ma con SelfyConto le cose cambiano. Di seguito vengono analizzate nel dettaglio le sue offerte e come possono risultare utili per la gestione finanziaria quotidiana.

Vantaggi del conto corrente SelfyConto

Una delle caratteristiche più attraenti di SelfyConto è il tasso d’interesse lordo del 3% sulle somme vincolate per sei mesi. Questo significa che è possibile far fruttare i risparmi senza preoccuparsi di spese nascoste. In caso di necessità, è possibile svincolare il deposito anticipatamente, mantenendo comunque gli interessi già maturati.

Canone gratuito e promozioni

In aggiunta al tasso d’interesse, SelfyConto offre un canone gratuito per il primo anno e, per i clienti più giovani, fino ai 30 anni. Inoltre, sono disponibili fino a 60 euro in buoni Amazon, che possono rendere l’esperienza ancora più allettante. Aprire un conto è semplice: basta visitare il sito di Banca Mediolanum e seguire la procedura di registrazione.

Come ottenere il tasso del 3%

Per beneficiare del tasso d’interesse del 3%, è necessario aprire il SelfyConto entro il 30 novembre. Successivamente, è richiesto di far accreditare il proprio stipendio sul nuovo conto e attivare il deposito vincolato di sei mesi entro il 5 dicembre. L’importo che può essere vincolato varia, partendo da un minimo di 100 euro fino a un massimo di 500.000 euro.

Servizi inclusi senza costi aggiuntivi

Una caratteristica distintiva di questo conto è la varietà di servizi offerti a costo zero. Tra i principali troviamo l’accredito di stipendio o pensione, bonifici SEPA sia ordinari che istantanei, prelievi senza commissioni nell’area Euro, domiciliazione gratuita delle utenze e una carta di debito fisica senza costi per i primi 12 mesi. Dopo il primo anno, il canone annuale per la carta sarà di 10 euro.

Come mantenere il conto senza canone

È possibile mantenere il SelfyConto senza alcun canone mensile, semplicemente accreditando il proprio stipendio o effettuando almeno 500 euro di spese mensili con la carta di debito. Questa caratteristica rende il conto ancora più accessibile e pratico per chi desidera gestire le proprie finanze in modo efficiente.

Un’opzione completa per la gestione del denaro

Grazie al rendimento del 3%, ai bonus e ai servizi senza costi aggiuntivi, SelfyConto si propone come una soluzione completa e competitiva per chi desidera una gestione smart e vantaggiosa del proprio denaro. È un’opzione adatta sia per i giovani alle prime esperienze bancarie sia per gli adulti in cerca di un conto che ottimizzi le proprie finanze.