Scostamenti tra ADP e BLS nel settore manifatturiero e la dinamica delle ore aggregate

Nel panorama delle statistiche sul lavoro nel settore industriale emergono segnali contrapposti: una fonte mostra una flessione dell’occupazione, mentre un’altra indica un aumento.

Questo articolo mette a confronto i due principali indicatori per il comparto manifatturiero e chiarisce perché, pur essendo apparentemente discordanti, possono coesistere. In particolare si sottolinea come il calo delle ore aggregate sia un elemento essenziale per interpretare le dinamiche occupazionali e produttive riportate dalle indagini.

Confronto tra le serie ADP e BLS

Le fonti citate mostrano divergenze: l’indicatore ADP registra una diminuzione dell’occupazione manifatturiera, mentre la serie del BLS (Bureau of Labor Statistics) basata sul Current Employment Statistics (CES) evidenzia un incremento. Dietro questa discrepanza ci sono differenze metodologiche nelle rilevazioni, nel campionamento e nelle definizioni: ADP proviene da dati amministrativi delle buste paga private, mentre il BLS CES è un’indagine basata su stabilimenti. La Figura 1 sintetizza le due serie: il BLS CES è rappresentato in blu (scala sinistra, log), ADP in rosso (scala sinistra, log) e le ore totali in turchese su scala destra.

Scala, aggiustamenti e rappresentazione

Per un confronto valido la Figura 1 utilizza trasformazioni logaritmiche e aggiustamenti stagionali: le serie dell’occupazione sono presentate in scala logaritmica (valori su scala sinistra) e le ore totali di produzione e lavoratori non dirigenti sono esposte in log con base temporale 2025M01=0 sulla scala destra. Questi accorgimenti rendono confrontabili variazioni percentuali e trend nel tempo, ma richiedono attenzione nell’interpretazione perché la scala logaritmica enfatizza variazioni relative piuttosto che differenze assolute. La fonte dei dati comprende BLS, ADP via FRED e i calcoli dell’autore.

Il significato del calo delle ore aggregate

Un elemento centrale è il calo osservato nelle ore aggregate lavorate nel manifatturiero. Quando le ore totali diminuiscono, la stessa quantità di lavoro può essere distribuita su più o meno occupati, con conseguenze diverse sulle misure di occupazione. Una riduzione delle ore può indicare una meno intensità produttiva, turni accorciati o una transizione strutturale verso processi meno dispendiosi in termini di orario. In questo caso, la discesa delle ore potrebbe spiegare perché la serie ADP scende mentre il BLS mostra aumenti in termini di livelli di occupazione: più lavoratori con meno ore ciascuno producono segnali opposti tra metriche basate sui posti di lavoro e quelle basate sulle ore.

Interpretazione pratica dei segnali

Per chi analizza questi dati è utile considerare che un aumento dell’occupazione misurato dal BLS CES non contraddice necessariamente una riduzione delle ore aggregate. Ad esempio, processi di riorganizzazione possono portare all’assunzione di personale part-time o a turni ridotti, scenario che si traduce in un incremento dei lavoratori conteggiati ma in una diminuzione delle ore complessive lavorate. Pertanto, monitorare sia il conteggio degli occupati sia le ore offre una visione più completa della dinamica del settore.

Implicazioni per analisti e decisori

La presenza di segnali divergenti impone prudenza nell’uso dei dati per decisioni di politica economica o scelte d’investimento. È consigliabile integrare le serie: usare il BLS CES per cogliere variazioni di livello dell’occupazione, affiancandolo all’andamento delle ore aggregate per valutare la produttività e l’intensità del lavoro. Inoltre, la lettura congiunta di entrambe le fonti aiuta a identificare fenomeni quali aumento del lavoro a tempo parziale, turnazione variabile o cambiamenti nella composizione occupazionale del settore.

Note sulle fonti

La Figura 1 riporta le serie principali: BLS CES (blu, scala sinistra log), ADP (rosso, scala sinistra log) e le ore totali per production and nonsupervisory workers in turchese sulla scala destra normalizzata a 2025M01=0. I dati provengono da BLS e ADP attraverso FRED, con i calcoli effettuati dall’autore per le trasformazioni logaritmiche e gli aggiustamenti stagionali.

Conclusioni e suggerimenti operativi

In sintesi, la discordanza tra ADP e BLS nel manifatturiero non è necessariamente un errore ma il riflesso di misure diverse che catturano aspetti distinti del mercato del lavoro. Per ottenere una lettura robusta della situazione è fondamentale combinare indicatori di occupazione con le ore aggregate e comprendere le trasformazioni utilizzate (log, base temporale, stagionalità). Gli analisti dovrebbero inoltre segnalare chiaramente quale misura utilizzano e perché, inserendo sempre riferimenti alle fonti (BLS, ADP via FRED) e ai metodi di calcolo impiegati.