Selezione delle Migliori Energy Service Company per la Riqualificazione Energetica a Montefiorino

Il comune di Montefiorino ha avviato una procedura aperta per la selezione di un’Energy Service Company (ESCO) che si occuperà della riqualificazione energetica e della gestione degli impianti di illuminazione pubblica.

Questo progetto rappresenta un’opportunità significativa per migliorare l’efficienza energetica e ridurre i costi operativi.

Obiettivi del progetto

Il progetto mira a garantire che gli interventi di efficientamento energetico siano conformi alle normative vigenti, in particolare ai criteri ambientali minimi stabiliti dal D.M. del 27 settembre 2017 e dal D.M. del 28 marzo 2018. Queste normative definiscono specifiche tecniche e clausole contrattuali fondamentali per la realizzazione degli interventi.

Specifiche tecniche e criteri ambientali

È essenziale che la proposta presentata dall’ESCO rispetti i limiti di consumo energetico stabiliti nel bando, fissati a 117.361 kWh/anno. Le offerte che supereranno questo limite saranno escluse dalla gara, a meno che non vengano presentate motivazioni valide in fase di redazione del progetto definitivo. Tale vincolo è cruciale per garantire che l’intervento migliori l’efficienza e contribuisca a un approccio sostenibile e responsabile dal punto di vista energetico.

Requisiti per la partecipazione

Per partecipare alla gara, gli offerenti devono dimostrare di avere un fatturato specifico nel settore della gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica negli ultimi tre anni. Questo include anche la fornitura di energia elettrica e gli interventi di efficientamento energetico, che possono contribuire a raggiungere il fatturato richiesto.

Iscrizione alla white list

È importante notare che, sebbene nel bando sia prevista l’iscrizione alla white list per attività a rischio di infiltrazione mafiosa, per questa gara specifica non è obbligatoria. L’iscrizione sarà necessaria solo se le condizioni specifiche lo richiederanno.

Riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica

La riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica di Montefiorino rappresenta un passo fondamentale verso un futuro più sostenibile. Attraverso l’assegnazione di questo bando, il comune mira non solo a ridurre i costi energetici, ma anche a promuovere un ambiente urbano più efficiente e rispettoso dell’ambiente. Gli operatori del settore sono invitati a presentare le loro proposte, rispettando i criteri e le specifiche delineate nel bando.