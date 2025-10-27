in News

SelfyConto: Apri un Conto Online e Ottieni un Bonus Amazon Subito!

Per chi cerca una soluzione innovativa per gestire le proprie finanze, SelfyConto rappresenta un’opzione interessante.

Questo conto online, offerto da Banca Mediolanum, si distingue per la sua semplicità e per i vantaggi esclusivi riservati ai nuovi clienti. Al momento dell’apertura, è possibile ricevere un bonus Amazon fino a 60 euro. Di seguito vengono analizzate le caratteristiche principali di questo prodotto finanziario e il suo potenziale impatto sulla gestione del denaro.

Vantaggi di SelfyConto

Una delle principali attrattive di SelfyConto è l’assenza di canone mensile, in particolare per i giovani sotto i 30 anni. Per tutti gli altri clienti, il primo anno è gratuito. Inoltre, accreditando lo stipendio o la pensione, è possibile azzerare il canone anche successivamente. Si tratta di un’ottima opportunità per chi desidera risparmiare senza rinunciare ai servizi bancari essenziali.

Costi e commissioni

Il conto offre la possibilità di effettuare bonifici illimitati senza costi aggiuntivi, una caratteristica significativa. I prelievi presso gli sportelli automatici sono gratuiti, sia in Italia che nei paesi dell’Unione Europea. Inoltre, non ci sono spese per l’addebito delle utenze, rendendo SelfyConto una scelta economica e conveniente.

Opzioni di risparmio e rendimenti

Oltre alla gestione delle operazioni quotidiane, SelfyConto offre un conto deposito che consente di guadagnare fino al 3% di interesse su somme vincolate per sei mesi. Ciò significa che il denaro non è solo al sicuro, ma cresce nel tempo, senza la necessità di gestire attivamente gli investimenti.

Accessibilità tramite l’app

Un ulteriore punto di forza di SelfyConto è l’app disponibile su più dispositivi, che consente un accesso semplice e veloce a tutte le funzionalità del conto. Attraverso l’app è possibile monitorare le spese, effettuare bonifici e gestire i risparmi, il tutto con pochi clic. Aprendo il conto, si ha l’opportunità di ottenere il bonus Amazon di 60 euro, da spendere liberamente sul noto sito di e-commerce.

SelfyConto è quindi più di un semplice conto corrente online; rappresenta una scelta strategica per chi desidera gestire le proprie finanze in modo intelligente. Con vantaggi come la gratuità del canone, l’assenza di costi per bonifici e prelievi, e un rendimento interessante sui risparmi, è un’opzione allettante per chiunque cerchi un conto che si adatti alle proprie esigenze.

roberto cingolani linnovatore italiano che guida leuropa nello spazio 1761549121

Roberto Cingolani, l’innovatore italiano che guida l’Europa nello spazio