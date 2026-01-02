SelfyConto: conto corrente senza canone con vantaggi esclusivi e zero spese

Nel mondo attuale, gestire le proprie finanze in modo efficiente è fondamentale, soprattutto per i giovani.

SelfyConto, l’offerta di Banca Mediolanum, si propone di semplificare questa gestione, offrendo un conto corrente con vantaggi esclusivi e senza spese superflue.

Aprire un conto corrente rappresenta un passo significativo, e con SelfyConto, questo processo diventa non solo semplice, ma anche vantaggioso. Di seguito sono illustrate le opportunità offerte da questo conto.

Vantaggi esclusivi per i giovani

Per coloro che hanno meno di 30 anni, SelfyConto consente di usufruire di un canone completamente gratuito fino al compimento dei trenta. Inoltre, sono inclusi bonifici ordinari e istantanei senza alcuna commissione, rendendo ogni transazione facile e veloce.

Servizi inclusi nel conto

Il conto offre una carta di debito digitale senza costi aggiuntivi, che consente prelievi gratuiti in tutti i paesi dell’area euro. Inoltre, è possibile effettuare pagamenti tramite PayPal, Bancomat Pay e Plick senza alcun onere. Questa flessibilità rappresenta un grande vantaggio per chi desidera gestire le proprie spese in modo pratico.

Per coloro che hanno superato i 30 anni, il canone è gratuito per il primo anno e può essere azzerato in seguito, a condizione di accreditare lo stipendio o spendere un minimo di 500 euro al mese. Un’opportunità da non sottovalutare.

Gestione smart delle finanze

Con SelfyConto, la gestione delle finanze diventa smart e accessibile. Grazie all’app di Banca Mediolanum, è possibile monitorare ogni movimento del conto, approvare pagamenti in tempo reale e modificare i limiti delle carte. Questa caratteristica è fondamentale per chi desidera avere sempre sotto controllo la propria situazione finanziaria.

Prelievi e pagamenti semplici

Un altro aspetto positivo è la possibilità di effettuare prelievi in oltre 45.000 punti vendita Mooney, come tabaccherie e bar, semplicemente utilizzando un codice QR. Questo rende l’operazione non solo rapida, ma anche estremamente comoda.

Inoltre, gli acquisti sono protetti grazie alla polizza inclusa con la carta Nexi, garantendo maggiore sicurezza in ogni transazione.

Promozioni e bonus per i nuovi clienti

Un aspetto interessante per i nuovi clienti è la promozione in corso, che offre l’opportunità di ricevere 60 euro in buoni Amazon al momento dell’attivazione della carta di debito. Si tratta di un incentivo allettante per chi desidera aprire un nuovo conto e iniziare a sfruttare i vantaggi immediatamente.

Per accedere a questa promozione, è sufficiente completare una veloce registrazione online. Anche l’autenticazione può essere effettuata tramite SPID, rendendo il processo ancora più semplice e veloce.

