SelfyConto di Banca Mediolanum: Rendimento del 3% e Canone Gratuito! Scopri Vantaggi e Offerte

Nel panorama attuale, caratterizzato da tassi d’interesse molto bassi, risulta sempre più difficile trovare conti deposito in grado di offrire rendimenti soddisfacenti.

SelfyConto, il conto online di Banca Mediolanum, si distingue per la sua proposta interessante: un tasso di interesse lordo annuo del 3% e canone azzerato. Questa offerta rende SelfyConto un’opzione da considerare per chi desidera ottimizzare il risparmio.

Vantaggi di SelfyConto

Oltre all’interessante rendimento, SelfyConto presenta diversi vantaggi. In primo luogo, il canone per il primo anno è completamente gratuito per tutti gli utenti e, per i clienti sotto i 30 anni, è previsto un canone azzerato per un periodo di ben trenta anni. Inoltre, aprendo il conto, si ha la possibilità di ricevere fino a 60€ in buoni Amazon, un incentivo che rende l’offerta ancora più allettante.

Come accedere al rendimento del 3%

Per beneficiare del tasso d’interesse del 3%, è necessario aprire SelfyConto entro il 30 novembre. Inoltre, è richiesto l’accredito dello stipendio e l’attivazione di un conto deposito a sei mesi entro il 5 dicembre. Gli importi vincolabili variano da un minimo di 100€ a un massimo di 500.000€, consentendo a ciascun cliente di scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Servizi inclusi nel conto

SelfyConto non si limita a offrire un’attività di deposito vantaggiosa, ma include anche una serie di servizi gratuiti che arricchiscono l’esperienza del cliente. Tra questi, l’accredito dello stipendio o della pensione, bonifici SEPA senza costi, prelievi in euro senza commissioni e la domiciliazione delle utenze. Inoltre, i nuovi clienti ricevono una carta di debito fisica gratuita per i primi dodici mesi, dopo la quale è prevista una spesa annuale di 10€.

Modalità di mantenimento del conto senza canone

Per continuare a usufruire di SelfyConto senza dover pagare il canone, è sufficiente effettuare almeno 500€ di spese mensili con la carta di debito oppure ricevere l’accredito dello stipendio. Questa flessibilità rende il conto particolarmente accessibile e adatto a diverse esigenze finanziarie.

Incentivi aggiuntivi con i buoni Amazon

Un ulteriore vantaggio per i nuovi clienti è rappresentato dai buoni Amazon. Aprendo SelfyConto entro il 31 dicembre e richiedendo immediatamente la carta di debito, si riceverà un voucher da 10€. Successivamente, effettuando almeno 50€ di pagamenti con la Mediolanum Card entro il 31 gennaio, è possibile ottenere un ulteriore buono da 50€, per un totale di 60€ in buoni da spendere su Amazon.

SelfyConto di Banca Mediolanum si presenta come una soluzione vantaggiosa per chi cerca un conto deposito con un rendimento interessante e senza canone. Questo prodotto offre una serie di servizi inclusi, insieme a opportunità di guadagno extra. Pertanto, rappresenta un’opzione da considerare attentamente per gestire al meglio i propri risparmi.