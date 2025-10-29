SelfyConto di Banca Mediolanum: Scopri Vantaggi e Interessi Esclusivi per il Tuo Futuro Finanziario

Nell’attuale panorama bancario, SelfyConto di Banca Mediolanum emerge come una soluzione vantaggiosa per chi cerca un conto corrente online privo di spese e con opportunità di rendimento interessanti.

Questa offerta consente agli utenti di usufruire di un tasso di interesse annuale lordo del 3% su un vincolo di sei mesi, a condizione di accreditare il proprio stipendio. Tale proposta risulta particolarmente interessante per coloro che desiderano ottimizzare i propri risparmi senza incorrere in vincoli eccessivi.

Caratteristiche principali di SelfyConto

Il primo anno di utilizzo del SelfyConto è caratterizzato da un canone di tenuta completamente gratuito. Successivamente, il costo mensile sarà di 3,75 euro. Tuttavia, gli utenti possono azzerare questa spesa accreditando la propria busta paga oppure effettuando spese mensili superiori a 500 euro con la carta di debito associata. Questo approccio consente di mantenere il conto senza alcun costo, rendendolo un’opzione molto competitiva nel panorama bancario.

Vantaggi aggiuntivi del conto

SelfyConto offre vantaggi significativi oltre a un buon rendimento sui vincoli. Gli utenti possono usufruire di bonifici SEPA gratuiti, sia ordinari che istantanei, senza alcun costo aggiuntivo. I prelievi in area Euro sono anch’essi gratuiti presso gli sportelli automatici, garantendo un facile accesso ai propri fondi. Inoltre, il conto include una carta di debito fisica del circuito Mastercard per il primo anno, assicurando transazioni sicure e convenienti.

Promozioni interessanti per nuovi clienti

Fino al 30 novembre, Banca Mediolanum ha avviato una promozione esclusiva per chi apre un nuovo SelfyConto e accredita il proprio stipendio. Gli utenti possono ottenere il 3% di interessi annui lordi sulle somme vincolate, con la possibilità di svincolare i fondi in qualsiasi momento, mantenendo gli interessi maturati fino a quel momento. Questo rende il conto non solo redditizio, ma anche flessibile.

Buoni regalo Amazon: un ulteriore incentivo

Oltre ai tassi d’interesse vantaggiosi, gli utenti possono ricevere fino a 60 euro in buoni regalo Amazon. Per ottenere il primo buono di 10 euro è sufficiente aprire il conto e richiedere la carta di debito. Inoltre, per ricevere il secondo buono del valore di 50 euro, è necessario spendere almeno 50 euro con la carta di debito Mediolanum Card entro la scadenza della promozione. Questo incentivo rende ancora più attraente l’apertura di un nuovo conto.

Apertura del SelfyConto

Il processo di apertura del SelfyConto si caratterizza per la sua semplicità e rapidità. È necessario disporre di un documento di identità valido, un numero di telefono e un indirizzo email. L’inserimento dello SPID può ulteriormente semplificare le operazioni, consentendo di attivare il conto in pochi minuti. Una volta aperto, gli utenti possono subito iniziare a beneficiare di tutti i vantaggi offerti.

Il SelfyConto di Banca Mediolanum si configura come un’opzione vantaggiosa per chi cerca un conto corrente online. Con un tasso di interesse competitivo, la gratuità del canone nel primo anno e una serie di vantaggi aggiuntivi, rappresenta un’opzione significativa per gestire al meglio i propri risparmi.