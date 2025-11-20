SelfyConto: il conto corrente ad alto rendimento con buoni Amazon gratis

Nell’attuale panorama finanziario, trovare un conto corrente che coniughi rendimento e vantaggi può risultare difficile.

Tuttavia, SelfyConto, il conto digitale di Banca Mediolanum, offre una soluzione allettante per coloro che desiderano ottimizzare la gestione delle proprie finanze.

Con un tasso di interesse lordo del 3% sulle somme vincolate per un periodo di sei mesi, SelfyConto rappresenta un’opportunità unica. Inoltre, la banca consente ai clienti di mantenere gli interessi maturati anche in caso di prelievo anticipato, rendendo questo conto ancora più attraente.

Vantaggi e caratteristiche di SelfyConto

SelfyConto non si limita a offrire un buon rendimento; include anche numerosi servizi gratuiti e vantaggi esclusivi. Tra le promozioni, spicca l’assenza di canone per il primo anno, un’ottima opportunità per i giovani clienti che possono godere di canone zero fino ai 30 anni. Inoltre, i nuovi correntisti possono ricevere fino a 60€ in buoni Amazon.

Requisiti per accedere al tasso del 3%

Per beneficiare del tasso di interesse al 3%, è necessario aprire il conto entro il 30 novembre e accreditare lo stipendio. È importante anche attivare il deposito vincolato entro il 5 dicembre, con importi che possono variare da un minimo di 100€ a un massimo di 500.000€.

Servizi inclusi nel conto

Oltre ai tassi d’interesse vantaggiosi, SelfyConto offre una serie di servizi a costo zero. Tra questi, è possibile effettuare bonifici SEPA, prelevare senza commissioni nell’area Euro e domiciliare le utenze senza costi aggiuntivi. Anche la carta di debito è inclusa senza spese per i primi 12 mesi, mentre dal secondo anno il canone sarà di soli 10€.

Come mantenere il conto senza costi

Una delle caratteristiche più interessanti è la possibilità di mantenere il conto senza canone mensile, semplicemente accreditando lo stipendio o spendendo almeno 500€ al mese con la carta di debito. Questa flessibilità rende SelfyConto un’opzione ideale per chi cerca un conto corrente economico e pratico.

Come ottenere i buoni Amazon

Per quanto riguarda i buoni Amazon, il processo è semplice. Dopo aver aperto il conto e soddisfatto i requisiti richiesti, i correntisti riceveranno i buoni entro 120 giorni dalla verifica. I buoni possono essere utilizzati facilmente su Amazon, offrendo un ulteriore incentivo per scegliere SelfyConto.

SelfyConto si presenta come un’opzione completa e competitiva per chi desidera gestire le proprie finanze in modo intelligente e conveniente. Con un rendimento attrattivo e vantaggi significativi, è l’ideale per chi cerca un conto corrente che faccia la differenza.