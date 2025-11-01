SelfyConto: il conto corrente sicuro e conveniente che stavi cercando

Nell’attuale contesto di crescente digitalizzazione, la sicurezza dei pagamenti online rappresenta una priorità per molti utenti.

SelfyConto, il conto corrente digitale di Banca Mediolanum, si propone di affrontare questa esigenza, unendo sicurezza e convenienza in un’unica offerta. Questo prodotto non solo protegge i clienti durante le loro transazioni, ma offre anche una serie di vantaggi pratici.

Un conto sicuro e protetto

La protezione degli acquisti online è garantita da una polizza multirischi Nexi inclusa nel conto, concepita per offrire tranquillità a chi effettua acquisti su internet. In caso di imprevisti, i clienti possono contare su un supporto che tutela i loro diritti. Questo rappresenta un passo avanti significativo rispetto ad altre forme di pagamento, dove la sicurezza può risultare un punto debole.

Controllo delle spese e gestione dei pagamenti

Oltre alla polizza, SelfyConto propone strumenti avanzati per il controllo delle spese. Grazie al blocco digitale in tempo reale, è possibile gestire in modo flessibile le aree d’uso e impostare limiti di spesa. Questa funzionalità risulta particolarmente utile per coloro che intendono monitorare attentamente le proprie finanze e prevenire spese eccessive.

Vantaggi economici per i clienti

Il conto non si limita a garantire sicurezza, ma offre anche vantaggi economici significativi. I prelievi, ad esempio, sono gratuiti nell’intera area Euro, rappresentando un notevole risparmio per chi viaggia frequentemente. Registrandosi sul sito di SelfyConto, i nuovi clienti possono usufruire di queste agevolazioni senza alcun costo iniziale.

Aprendo un conto entro il 31 dicembre 2025, il primo anno non è previsto alcun canone. Successivamente, il costo annuale è contenuto: solo 10 euro per chi ha meno di 30 anni e 3,75 euro al mese per gli altri. Inoltre, è possibile azzerare il canone accreditando lo stipendio o effettuando spese mensili superiori a 500 euro.

Interessi sui vincoli

Un ulteriore vantaggio per chi accredita lo stipendio è la possibilità di ottenere un tasso annuo lordo del 3% sui vincoli a 6 mesi. Questo consente ai clienti di far fruttare i propri risparmi senza rinunciare alla flessibilità di svincolare le somme in qualsiasi momento, mantenendo così gli interessi maturati.

Promozioni per i nuovi clienti

SelfyConto si distingue per le offerte dedicate ai nuovi clienti. Chi apre un conto e richiede la Mediolanum Card può ricevere un buono regalo Amazon del valore di 10 euro. Ulteriori vantaggi si ottengono effettuando spese di almeno 50 euro entro il 31 gennaio, consentendo di ricevere un buono da 50 euro, per un totale di 60 euro in buoni regalo Amazon.

SelfyConto di Banca Mediolanum rappresenta una scelta vantaggiosa per chi cerca un conto corrente online che combini sicurezza e praticità. La polizza di protezione, i prelievi gratuiti e le promozioni esclusive rendono questo conto adatto alle esigenze dei clienti moderni, trasformando ogni transazione in un’esperienza serena e senza preoccupazioni.