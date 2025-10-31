SelfyConto: Scopri i Vantaggi e i Buoni Amazon per i Giovani

Alla ricerca di un conto corrente che si adatti alle esigenze dei giovani, SelfyConto si presenta come una soluzione interessante.

Questa offerta, proposta da Banca Mediolanum, è rivolta ai giovani sotto i 30 anni e presenta numerosi vantaggi, tra cui un buono Amazon del valore di 60€.

Grazie a una gestione completamente digitale, SelfyConto consente ai clienti di monitorare le proprie finanze in modo semplice ed efficace. Di seguito sono esaminate in dettaglio le opportunità offerte da questo conto e i benefici di cui si può usufruire.

Vantaggi esclusivi per i giovani

Un aspetto fondamentale di SelfyConto è che per i nuovi clienti, in particolare quelli under 30, il canone è gratuito. Inoltre, anche i nuovi clienti al di sopra di questa soglia possono usufruire di un anno senza spese, rendendo il conto accessibile a un pubblico più ampio. È possibile mantenere il canone nullo anche dopo il primo anno, accreditando lo stipendio o la pensione, oppure spendendo almeno 500 euro al mese.

Un’offerta allettante di buoni regalo

Oltre all’assenza di costi, SelfyConto offre una promozione per i nuovi titolari. Aprendo il conto online, si ha diritto a un primo buono Amazon di 10€ semplicemente richiedendo la Mediolanum Card. Successivamente, effettuando acquisti per un valore complessivo di 50€ entro il 30 novembre, si riceverà un secondo buono, del valore di 50€, accreditato dopo la verifica della spesa.

I buoni ricevuti sono utilizzabili liberamente su Amazon.it, rendendo questa offerta particolarmente vantaggiosa per chi acquista online. Inoltre, SelfyConto offre la possibilità di guadagnare fino al 3% di interesse sulle somme vincolate per sei mesi, con la flessibilità di poterle svincolare in qualsiasi momento, mantenendo gli interessi già maturati.

Gestione del conto attraverso la tecnologia

Un altro aspetto importante di SelfyConto è la sua gestione completamente digitale. Grazie alla piattaforma online di Banca Mediolanum, gli utenti possono accedere al proprio conto sia da smartphone che da computer. L’interfaccia è progettata per essere intuitiva e sicura, consentendo di monitorare i movimenti, gestire le carte, effettuare bonifici e attivare risparmi programmati in modo immediato.

Come aprire un conto SelfyConto

Per approfittare di questa opportunità, il primo passo è aprire il conto direttamente sul sito ufficiale di SelfyConto. La procedura è rapida e completamente digitale, permettendo di iniziare a utilizzare il conto in pochi minuti. Una volta aperto, è possibile richiedere assistenza in caso di necessità, grazie a un servizio clienti sempre disponibile.

SelfyConto rappresenta una scelta intelligente per i giovani che cercano un conto corrente privo di spese e ricco di vantaggi, come buoni regalo e interessi sulle somme vincolate. Questa offerta consente di ottimizzare la gestione delle finanze.