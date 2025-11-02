SelfyConto: Scopri i Vantaggi e la Sicurezza del Tuo Conto Corrente Online

Nel contesto attuale, in cui le transazioni digitali sono diventate la norma, la sicurezza dei conti correnti rappresenta un aspetto cruciale.

SelfyConto, il conto digitale offerto da Banca Mediolanum, si distingue per l’attenzione alla protezione dei clienti e per i vantaggi economici che offre.

Un conto corrente con protezione integrata

La prima caratteristica che colpisce di SelfyConto è la polizza multirischi Nexi, che assicura ogni pagamento online. Questo strumento è stato pensato per offrire tranquillità ai clienti, proteggendoli da problemi o imprevisti durante le transazioni. In un’epoca in cui gli acquisti digitali sono all’ordine del giorno, avere una garanzia di questo tipo è fondamentale.

Sicurezza avanzata per ogni operazione

Oltre alla polizza, SelfyConto integra diversi sistemi di protezione avanzata. Tra queste, spiccano il blocco digitale in tempo reale e la possibilità di impostare limiti di spesa specifici. Queste funzionalità aiutano a mantenere il controllo sulle proprie finanze e offrono un ulteriore livello di sicurezza per evitare spese indesiderate.

Vantaggi economici e promozioni

Oltre alla sicurezza, SelfyConto offre numerosi vantaggi economici. I prelievi sono gratuiti in tutta l’area Euro, il che rende questo conto ideale per chi viaggia frequentemente o effettua operazioni in diverse valute. Per accedere a queste opportunità, è sufficiente registrarsi sul sito ufficiale di SelfyConto.

Costi competitivi e promozioni per i nuovi clienti

Un ulteriore incentivo per aprire un SelfyConto è rappresentato dall’assenza di canone per il primo anno, se l’apertura avviene entro il 31 dicembre 2025. Dal secondo anno in poi, il costo è di soli 10 euro annui per i giovani sotto i 30 anni, mentre per gli altri il costo è di 3,75 euro al mese. Il canone può essere azzerato accreditando lo stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese.

Opportunità di guadagno sui risparmi

SelfyConto non si limita a proteggere i fondi, ma offre anche la possibilità di guadagnare. Chi accredita lo stipendio sul conto può beneficiare di un tasso d’interesse annuo lordo del 3% sui vincoli a 6 mesi. Questo significa che i clienti possono far fruttare i propri risparmi senza rinunciare alla flessibilità, potendo svincolare i fondi in qualsiasi momento e mantenendo gli interessi maturati.

Premi per i nuovi clienti

Infine, SelfyConto si distingue per la politica di premi per i nuovi clienti. Aprendo un conto e richiedendo la Mediolanum Card, si riceve un buono regalo Amazon del valore di 10 euro. Inoltre, effettuando spese di almeno 50 euro entro il 31 gennaio, si ha diritto a un ulteriore buono da 50 euro. In totale, si traducono in 60 euro di buoni regalo, un’opportunità imperdibile per chi desidera iniziare a utilizzare il conto.