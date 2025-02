Controlli della Guardia di Finanza a Montesarchio

Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento ha effettuato un’importante operazione di controllo economico del territorio a Montesarchio, portando al sequestro di un locale commerciale adibito ad autolavaggio. Questo intervento è il risultato di un’analisi approfondita dei rischi, che ha rivelato anomalie significative nell’attività di una ditta individuale operante nel settore.

In particolare, i militari della Tenenza di Montesarchio hanno scoperto che il locale, pur essendo aperto al pubblico, non risultava destinatario di fatture per il consumo di energia elettrica. Questo ha sollevato sospetti e ha portato a un accesso diretto presso il locale, dove sono state riscontrate gravi irregolarità.

Irregolarità e violazioni riscontrate

Durante il controllo, i finanzieri hanno identificato sei dipendenti, di cui quattro lavoravano “in nero”. Le violazioni amministrative contestate all’impresa ammontano a circa 20.000 euro, evidenziando un uso illecito della manodopera. Inoltre, è emerso che lo scarico delle acque reflue avveniva direttamente nella rete fognaria pubblica, senza alcuna autorizzazione, creando un serio rischio per l’ambiente e la salute pubblica.

Non solo, ma nelle vicinanze del locale sono stati trovati rifiuti speciali abbandonati, tra cui materiale ferroso, elettrodomestici dismessi e parti meccaniche di auto. Questi elementi hanno ulteriormente aggravato la situazione, dimostrando una totale mancanza di rispetto delle normative ambientali.

Furto di energia elettrica e conseguenze legali

Un episodio particolarmente preoccupante è avvenuto quando uno dei presenti ha tentato di manomettere il quadro elettrico per ottenere energia in modo illecito. I militari, accortisi della manovra, hanno accertato che il cavo principale era stato manomesso per consentire un rifornimento furtivo di energia elettrica, quantificato in oltre 50.000 euro. Questo furto ha portato al sequestro del locale e dell’area adiacente, utilizzata come discarica abusiva.

Le autorità hanno denunciato due responsabili per scarico di acque reflue industriali non autorizzato, detenzione di rifiuti speciali e furto di energia elettrica. L’operazione della Guardia di Finanza testimonia l’impegno costante nella lotta contro i reati ambientali e la concorrenza sleale, a tutela della salute dei cittadini e delle imprese oneste.