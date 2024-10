Un passo strategico per Sesa

Sesa, una delle principali aziende italiane nel campo dell’innovazione tecnologica, ha recentemente annunciato l’acquisizione del 55% di Smart Engineering. Questa operazione, realizzata tramite Var Group, rappresenta un’importante mossa strategica per rafforzare le competenze nel settore ingegneristico, in particolare nel mercato tedesco. Con questa acquisizione, Sesa intende integrare Smart Engineering nella sua business unit Var Industries, ampliando così la propria offerta di soluzioni software.

Le competenze di Smart Engineering

Smart Engineering è un’azienda che ha registrato ricavi per 2 milioni di euro nel 2023, con un margine Ebitda del 12%. Specializzata in soluzioni software di Computer-Aided Engineering (CAE), offre servizi ingegneristici avanzati, inclusi calcoli FEM/CFD e software di simulazione. La sua clientela è composta da aziende operanti in vari settori, tra cui meccanica, elettronica, aerospazio, difesa, automotive e automazione. Questa diversificazione permette a Smart Engineering di rispondere a esigenze specifiche e complesse dei clienti, rendendola un partner strategico per Sesa.

La strategia di crescita di Sesa

Questa acquisizione segna la nona operazione di M&A per Sesa nel corso dell’anno, evidenziando un trend di crescita e consolidamento nel settore tecnologico. La strategia di Sesa si concentra su investimenti in progetti che rafforzano le competenze digitali verticali in settori chiave per l’economia europea. L’obiettivo è supportare la trasformazione digitale di imprese e organizzazioni, contribuendo così a un’evoluzione sostenibile e innovativa del mercato. Con l’integrazione di Smart Engineering, Sesa si posiziona come un attore chiave nel panorama dell’ingegneria digitale, pronto a rispondere alle sfide del futuro.