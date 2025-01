Un quarto trimestre difficile per Shell

Nel quarto trimestre del 2024, Shell ha riportato un significativo calo degli utili, attestandosi a 928 milioni di dollari, con un dato rettificato di 3,66 miliardi di dollari. Questo rappresenta una diminuzione del 78% rispetto ai 4,3 miliardi di dollari del trimestre precedente. Le ragioni di questo calo sono molteplici e includono prezzi e margini più bassi, elevate svalutazioni dei pozzi di esplorazione e l’impatto negativo dei contratti di copertura scaduti sui risultati del trading di gas liquefatto.

Analisi delle performance annuali

Nonostante le difficoltà nel quarto trimestre, Shell ha chiuso il 2024 con una flessione del 17% dell’utile netto, che si è attestato a 16,1 miliardi di dollari. Questo dato, sebbene inferiore rispetto all’anno precedente, evidenzia una performance complessiva ancora solida per il gruppo britannico degli idrocarburi. Il CEO Wael Sawan ha commentato che il 2024 è stato un anno di forti performance finanziarie, sottolineando che, nonostante il calo degli utili nel quarto trimestre, la liquidità dell’azienda è rimasta robusta.

Prospettive future e generazione di cassa

Shell ha riportato una generazione di cassa pari a 40 miliardi di dollari, un dato superiore rispetto al 2023. Questo risultato è particolarmente significativo in un contesto di mercato volatile e sfide economiche. La solidità della liquidità è un indicatore positivo per gli investitori e potrebbe suggerire che l’azienda è ben posizionata per affrontare le incertezze future. La gestione strategica dei costi e l’ottimizzazione delle operazioni saranno cruciali per il futuro di Shell, specialmente in un settore in continua evoluzione come quello degli idrocarburi.