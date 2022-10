Shiba Inu Coin raggiungerà 1 dollaro entro il 2030

Shiba Inu Coin raggiungerà 1 dollaro? Sì, Shiba può raggiungere $ 1 poiché Shiba Inu Leadership e la comunità stanno costruendo un ecosistema per guidare l’utilizzo e la masterizzazione dei token. Tuttavia, è improbabile che accada durante la notte poiché $ 1 è 91.500 volte superiore al prezzo corrente.

Shiba Inu raggiungerà $ 10? Affinché Shiba Inu raggiunga $ 10 dal prezzo corrente dovrà aumentare di 885.000 volte

Shiba Inu Price Prediction 2030 Shiba Inu Price Prediction 2030 è $ 0,0000546 se Shiba Inu guadagna il 30% all’anno e Shiba Inu Price Prediction 2030 è $ 0,0000270 se Shib guadagna il 10% all’anno da ora.

Ultimo prezzo Shiba Inu

Un breve background prima di entrare nella matematica di tutto.

Shiba Inu è una delle criptovalute più dinamiche sul mercato.

Ci sono tre ragioni per cui caratterizziamo Shiba Inu in questo modo.

Mentre inizialmente lo abbiamo caratterizzato come un tuttofare, Shib sta gradualmente costruendo un ecosistema che guiderà il consumo di Shib (L2, Metaverse, DAO, DEX e Gaming). In secondo luogo, shib ha una comunità che guida la consapevolezza, l’utilizzo e la combustione delle monete. Una combinazione di questi due fattori rende anche Shib un token sempre più accettato per il pagamento su molte piattaforme.

Ecco come CrowdwisdomLIVE valuta SHIB su varie metriche

CrowdwisdomLive rating su 10 Differenziazione (casi d’uso) 6 Esecuzione 7 Comunità 9 Macroeconomia (Rating universale) 5 Altri (Burn) 7 Punteggio totale Shiba Inu 34/50 Ethereum 35 Luna Classico 29

Questo è uno dei motivi per cui ETH e SHIB si sono comportati quasi alla pari nel 2022 nonostante Ethereum abbia attraversato una fusione “rivoluzionaria”. Non solo, SHIB ha sovraperformato Ethereum dal fondo del 18 giugno.

Shib è salito del +37,1% mentre Eth è salito del 20,5%.

Ma $ 1 non è un obiettivo facile. Dato il prezzo attuale di 1 SHIB, $ 1 è davvero lontano. Il fatto è che tali previsioni a lungo termine sono difficili da fare dato come viviamo in tempi così incerti. Tuttavia, molti investitori devono prendere decisioni oggi e non quando tutto è ovvio.

Shiba Inu Coin raggiungerà 1 dollaro? Alcuni scenari statistici

Se sembra folle che SHIB sarà a $ 1 molti anni da ora, basta guardare Bitcoin.

Bitcoin aveva un prezzo di $ 0,1 nell’ottobre 2010. 12 anni dopo, È 188000 volte superiore.

Quanto costa $ 1 dal prezzo Shib di oggi? 91.500 volte superiore.

Abbiamo eseguito uno scenario semplice in cui assumiamo una crescita del 30% ogni anno. E’ possibile? Assolutamente! Soprattutto se la moneta brucia l’1-2% dell’offerta ogni anno. Leggi il nostro ragionamento nella prossima sezione.

Se SHIB dovesse aumentare del 30% all’anno 45 Anni Se SHIB dovesse aumentare del 30% all’anno e anche bruciare il 50% delle monete 22.5 Anni

Guardando la matematica di cui sopra, SHIB potrebbe raggiungere $ 1 in 23 anni. Questo è 4 volte più lento di Bitcoin. Pertanto, questa stima non è un’esagerazione anche se è costruita su alcune ipotesi.

Shiba Inu raggiungerà 1 Cent? Sì, nei prossimi anni

Shiba Inu Tokenomics

Il giorno del lancio, il team di crittografia Shiba ha bloccato il 50% della fornitura totale del token in Uniswap.

Il restante 50% della fornitura di token SHIB è stato inviato al portafoglio ERC-20 del fondatore di Ethereum Vitalik Buterin.

Nessun token è stato riservato ai fondatori e agli sviluppatori di Shiba.

Current Supply (3 ottobre)

Fornitura totale massima: 999.991.122.928.026

Fornitura totale: 589.618.484.570.216

Rifornimento circolante: 559.878.643.425.568

Totale bruciato dalla fornitura iniziale: 410.381.515.429.783

Shiba Inu raggiungerà 1 dollaro: perché Shiba Inu sembra ben posizionato in futuro?

Il lancio di Shibarium: Come sappiamo, Shiba Inu è uno dei cripto-based layer-2 sulla blockchain di Ethereum. La transazione sulla blockchain ETH è piuttosto costosa a causa del prezzo più alto del gas e la velocità è stata una domanda per molto tempo. Gli sviluppatori di “Meme Coin” non vogliono più che la moneta Shiba Inu si chiami Memecoin. Espandendo il loro ecosistema, gli sviluppatori di Shiba Inu stanno lavorando alla propria piattaforma blockchain, Shibarium, che dovrebbe essere lanciata quest’anno.

Una volta che Shibarium è attivo, Shiba Inu sarà libero dalla blockchain ETH e ci sono alte probabilità che le commissioni sul gas diminuiscano dopo.

I tori sono tornati: da quando il mercato delle criptovalute è crollato, non c’è stata quasi nessuna azione rialzista poiché l’impennata che accadeva era sempre di breve durata. Tuttavia, negli ultimi giorni, è stato notato che l’impennata è durata per un paio di giorni e l’incidente non è stato così brutale come lo era nelle ultime settimane fa. Pertanto, è chiaramente evidente che i rialzisti stanno ancora una volta sostenendo lo SHIB e il prezzo dovrebbe aumentare nel prossimo futuro.

Diminuzione del prezzo del petrolio greggio: Il prezzo del greggio è stato inferiore a $ 100 nelle ultime settimane. Secondo la nostra analisi, è stato notato che ogni volta che c’era un’impennata del prezzo del petrolio greggio, il mercato delle criptovalute crollava. Negli ultimi mesi, il prezzo del petrolio greggio è salito alle stelle e si riflette chiaramente nel prezzo delle criptovalute. Tuttavia, nelle ultime settimane, il prezzo del greggio è diminuito e questo sta aiutando il mercato delle criptovalute a riprendersi.

Negli ultimi giorni di agosto 2022, il prezzo del greggio al barile era vicino a $ 100, ma ora è inferiore a $ 90. Se c’è un ulteriore calo del prezzo, potremmo vedere il mercato delle criptovalute salire di nuovo.

Shiba Inu può raggiungere $ 1? Rischi e cautela

La capitalizzazione di mercato di Apple oggi è di $ 2,42 trilioni. Questo è il più alto per qualsiasi azienda oggi. 20 anni fa, la capitalizzazione di mercato di Apple era quasi la stessa di Shiba Inu oggi. Un aumento di 200 volte.

Ci sono voluti 4 anni a Ethereum per aumentare la sua capitalizzazione di mercato da 5 miliardi (come Shiba Inu oggi) a $ 500 miliardi, ma la capitalizzazione di mercato è scesa dal suo picco ed è a $ 160 miliardi oggi.

Mentre l’ascesa di Bitcoin è leggendaria, è anche vero che ci sono pochi altri esempi da emulare per SHIB. Quindi, mentre SHIB $ 1 è possibile, ci sono solo una manciata di casi che supportano la possibilità.

Shiba Inu raggiungerà 1 dollaro: il viaggio di Shiba Inu finora

Shiba Inu ha avuto uno dei viaggi più notevoli ed è iniziato nel gennaio del 2021. Ecco come è cambiato il prezzo di Shiba Inu da gennaio 2021:

Dattero Prezzo 31 dicembre 2020 $0,0000000000077 31 gennaio 2021 $0,0000000050 31 marzo 2021 US$ 0,0000000056 30 aprile 2021 US$ 0,0000020 27 ottobre 2021 US$ 0,000086 ottobre 2022 US$ 0,000011

A dicembre 2020, il numero di zero nel prezzo di Shiba Inu era 10 che è sceso a 8 entro la fine di gennaio 2021. Entro il 31 marzo 2021, Shiba Inu ha perso altri due zeri e alla fine di aprile 2021, il prezzo di Shiba Inu era scambiato con soli 5 zeri.

La crescita più notevole che Shiba Inu ha visto è stata nell’ottobre 2021 quando il prezzo è andato a oltre $ 0,000080 ed era sul punto di perdere un altro zero. Tuttavia, da allora non c’è stato molto cambiamento nel prezzo di Shiba Inu. Attualmente, Shiba Inu è scambiato con 4 zeri.

Shiba Inu raggiungerà $ 10?

Uno dei maggiori problemi per Shiba Inu è stata la sua fornitura con la sua fornitura iniziale di circa 1 quadrilione di token. Tuttavia, dal suo lancio ufficiale, circa il 50% dei token SHIB totali sono stati messi fuori circolazione, ma anche dopo aver raggiunto una tale impresa, rimangono 559.580.658.350.747 token Shib in circolazione al momento. La fornitura iniziale massima è stata di 999.991.176.199.009. Ad oggi sono stati bruciati 410.380.067.684.113 token SHIB.

Per raggiungere $ 10, il token massimo deve bruciare. Affinché Shiba Inu raggiunga $ 10 dal prezzo corrente dovrà aumentare di 38.500 volte. Con l’aiuto di un semplice calcolo, determineremo come e quando Will Shiba Inu raggiungerà i 50 centesimi:

Se Shib dovesse aumentare del 30% all’anno 52 Anni Se Shib dovesse aumentare del 30% all’anno e bruciare anche il 50% delle monete 26 anni Se Shib dovesse aumentare del 50% all’anno 34 Anni Se Shib dovesse aumentare del 50% all’anno e bruciare anche il 50% delle monete 17 anni

Shiba Inu Price Prediction 2030: Shiba tornerà a salire?

La probabilità che Shiba torni a salire è subordinata ai seguenti fattori micro e macro

Prestazioni comprovate (nessuna promessa) sui piani di sviluppo di Shiba – Shibarium, Metaverse e simili

Tasso di combustione che dovrebbe aumentare al 3-4% all’anno

Il tasso di inflazione statunitense sta iniziando a scendere e la Fed sta segnalando che non aumenterà più il tasso di interesse

Shiba Inu Prezzo Previsione 2030

Tutta una serie di fattori potrebbe aiutare Shiba Inu a crescere di quasi 20 volte entro il 2030

Shiba Eternità: La ragione immediata dell’ondata avrebbe potuto essere lo Shiba Eternity, il gioco di Shiba Inu.

La ragione immediata dell’ondata avrebbe potuto essere lo Shiba Eternity, il gioco di Shiba Inu. Macroeconomia migliorata

Shibarium: Gli sviluppatori di Shiba Inu stanno lavorando per migliorare l’ecosistema di Shiba Inu in modo che più investitori siano attratti da SHIB. Come sappiamo Shiba Inu è un token emesso sulla blockchain di Ethereum. I costi di transazione sulla blockchain ETH sono piuttosto costosi e la velocità è stata una domanda per qualche tempo.

Shiba Inu Coin Price Prediction 2030 è 0.00023 (Metodo Time Series)

Shiba Inu Prezzo Previsione 2030 basato su un semplice calcolo

Se Shib dovesse aumentare del 10% all’anno Previsione del prezzo 2030 US$ 0,0000260 Se Shib dovesse aumentare del 20% all’anno, Price Prediction 2030 US$ 0,0000512

Shiba Inu raggiungerà 1 dollaro: analisi delle prestazioni

Shiba Inu Guadagno/Perdita Ultimi 5 giorni -0.6% Ytd -66.5% Dogecoin · Ultimi 5 giorni -4.1% Ytd -64.8% Ethereum Ultimi 5 giorni +1.5% Ytd -64.5%

Shiba Inu Coin raggiungerà $ 1? Quali sono le possibilità e le barriere?

Ci sono molte barriere al motivo per cui Shiba Inu farà fatica a raggiungere $ 1

Concorrenza: Ci sono 17000 criptovalute e forse 10-50 di esse che sono abbastanza differenziate. Shiba Inu, che è iniziato come una moneta meme, ora sta tentando di offrire quasi tutto (pagamenti, DAO, Metaverse, Layer-2 Blockchain, DeFi, ecc.).

Il problema con questa strategia è che le monete con le migliori prestazioni sono quelle fortemente differenziate. Una moneta generalista avrà difficoltà ad aggiungere valore. Inoltre, dal punto di vista del portafoglio, ha senso diversificare le posizioni in più aree

Impossibile eseguire burn oltre un livello: in pratica, è improbabile che così tante monete vengano mai bruciate. Bruciare il 50% o il 99,9999% è impossibile per una serie di motivi. Il primo tra questi è un semplice fatto che non tutti gli investitori sarebbero alla ricerca di rendimenti anormali. Alcuni sarebbero felici con rendimenti molto più bassi e non sarebbero entusiasti di bruciare le loro monete

Balene: Il prezzo di Shib in passato è stato per lo più guidato dalle balene. Le balene sono venute in soccorso di Shiba in molte occasioni. Questa volta, le balene sembrano aver abbandonato Shib e permesso al prezzo di SHIB di cadere liberamente. Tuttavia, un dato mostra che SHIB è il più grande altcoin o l’altcoin preferito tra le balene ETH.

Prestazioni YTD: Il mercato delle criptovalute è in calo e quasi tutte le criptovalute sono più basse e questo è il caso da gennaio 2022.

Detto questo, anche senza ustioni, il prezzo di Shiba Inu potrebbe aumentare molto più di 14 volte nei prossimi 8 anni.

Shiba Inu può raggiungere 1 dollaro nel 2030? Lo scenario Burn

Per raggiungere $ 1, Shiba Inu dovrà aumentare di 84.818 volte rispetto al prezzo corrente. Questo non è impossibile e ci sono molti modi in cui Shiba Inu Coin può raggiungere $ 1.

Un numero significativo di token dovrà essere bruciato in modo che il prezzo di ogni moneta aumenti. Ad esempio, ci sono 549 trilioni di monete in circolazione oggi e se dovessimo bruciare il 99,9999% di tutte le monete, il prezzo sarebbe di $ 1,15.

Un altro modo per guardarlo è l’attuale prezzo previsto per il 2020 è 0,00016, che si traduce in una capitalizzazione di mercato di $ 88 miliardi. Shib dovrà bruciare il 99,999% di tutte le monete.

La combustione può essere inferiore se molti dei piani di Shib come Metaverse, Shib Swap e Partnership di pagamento decollano e consumano molti di questi token.

Shiba Inu Coin raggiungerà $ 1? Shiba Inu è migliore di altri?

Per rispondere onestamente a questa domanda, bisogna chiedersi quanto bene solana, Polkadot e Matic si stiano comportando. Tutte queste blockchain di livello 1 con grandi capitalizzazioni di mercato hanno funzionato bene come Shiba Inu o anche peggio di Shib.

Mentre Shib ha iniziato come Memecoin, è una delle criptovalute più dinamiche nel tentativo di renderlo più utile: partnership di pagamento, Burn, Metaverse, Shibaswap e così via. Anche la comunità Shib è stata abbastanza forte nonostante abbia perso così tanto valore negli ultimi mesi.

Sì, Shiba Inu tornerà a salire una volta che il mercato complessivo delle criptovalute aumenterà. È probabile che sovraperformi la maggior parte delle criptovalute ad eccezione delle monete con una piccola capitalizzazione di mercato. In termini di utilità, Shib segue Ethereum e Bitcoin ma a causa della sua multifunzionalità tra cui ampia accettazione nei pagamenti, Shibaverse e Shibswap,

Shiba Inu è ben posizionata per salire più velocemente della maggior parte delle criptovalute. Tuttavia, la sua ripresa dipenderà dalla ripresa del mercato delle criptovalute stesso che quest’anno ha registrato una tendenza al ribasso.

Avvertenze – Questa analisi viene effettuata sulla base di informazioni pubblicamente disponibili a questo punto. Un certo grado di volatilità è previsto nel mercato delle criptovalute per i prossimi mesi.

Shiba Inu Prezzo Previsione 2030: Shiba Inu Prezzo a $ 0,01

Gli investitori di Shiba Inu sono, tuttavia, fiduciosi sul fatto che il prezzo del token SHIB raggiunga 1 centesimo nel 2022. Perché, SHIB per raggiungere 1 centesimo dovrà aumentare di 700 volte per raggiungere 1 centesimo ($ 0,01) quest’anno. Nell’anno 2021, Shiba Inu era aumentato di 60 volte in 6 mesi.

Shiba Inu Prezzo Previsione 2030: Shiba Inu Prezzo a $ 0,50

Al suo prezzo attuale, affinché Shiba Inu raggiunga i 50 centesimi dovrà aumentare di 50.000 volte, il che significa che anche la capitalizzazione di mercato di Shib si moltiplicherà per 50.000 volte. Se ciò accade, SHIB non supererà la capitalizzazione di mercato di Ethereum su cui si basa, il che sembra in qualche modo impossibile al momento.