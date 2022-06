Shiba Inu Coin Raggiungerà I 50 Centesimi? Ci vorrebbero 63 anni a SHIB per raggiungere i 50 centesimi se aumentasse al 15% annuo

La moneta Shiba Inu si basa su Ethereum ERC20, ma gli sviluppatori stanno lavorando sulla propria blockchain di livello 2, Shibarium.

Tuttavia, non è ancora chiaro quando Shibarium sarà lanciato poiché la maggior parte degli investitori Shiba Inu sta mantenendo la loro ultima speranza di un aumento del prezzo di Shib su Shibarium.

Ora sorge la domanda: Shiba Inu Coin raggiungerà 50 centesimi o Shiba Inu Coin può raggiungere i 50 centesimi?

Discutiamo, lo scenario attuale di Shiba Inu:

Al suo prezzo attuale, affinché Shiba Inu raggiunga i 50 centesimi dovrà salire 50.000 volte, il che significa che anche la capitalizzazione di mercato di Shib si moltiplicherà per 50.000 volte.

Se ciò accade, SHIB non supererà la capitalizzazione di mercato di Ethereum su cui si basa, il che sembra in qualche modo impossibile al momento.

Tuttavia, nulla può essere cancellato quando si tratta di prezzi delle criptovalute. Facciamo un po’ di matematica e cerchiamo di capire lo scenario di “Shiba Inu raggiungerà i 50 centesimi?”

Prezzo al 19 giugno $0.0000080 Quante volte il prezzo dovrà salire per diventare 0,50 dollari? 62.500 Capitalizzazione di mercato al 19 giugno 4,4 miliardi di dollari Quanto costa 62.500 volte 4,4 miliardi di dollari? 275 trilioni di dollari Se lo SHIB dovesse aumentare del 15% all’anno, quanti anni per raggiungere i 50 centesimi? 63 anni Se SHIB dovesse aumentare del 15% all’anno, più il 50% di ustioni 31 anni

Shiba Inu Coin Raggiungerà I 50 Centesimi? Quali sono i fattori che possono aiutare Shiba Inu Coin a raggiungere 0,50 centesimi di dollari?

Se Shiba potesse implementare tutti i suoi piani di sviluppo – Metaverse, DEX ecc. in modo efficace, la domanda di monete SHIB aumenterebbe, e quindi il prezzo

Brucia Shib

Se l’attuale piano SHIB potesse essere accelerato, l’aumento dei prezzi sarebbe più veloce

Pochi fatti su Shiba Inu

Shiba Inu è attualmente scambiato a un livello di prezzo che aveva a settembre 2021. Il grado di Market Cap di SHIB è sceso dall’essere parte della Top 10 alla 17a. Da gennaio 2022, SHIB ha perso circa l’80% del suo valore. SHIB era scambiato a oltre 0,0000030 dollari nel gennaio 2022. È per la prima volta dall’ottobre 2021 che SHIB aggiunge un altro “0” al suo valore. SHIB è in calo di oltre il 90% dal suo massimo storico di 0,000008845 dollari. SHIB è stato in grado di raggiungere questo valore il 28 ottobre 2021.

Shiba Inu è un buon investimento?

Shiba Inu è stato un buon investimento dall’ottobre 2021, quando il prezzo di SHIB ha iniziato a salire. Tuttavia, per SHIB il numero di token in circolazione è stato un problema reale. Nonostante miliardi di token siano stati bruciati, il prezzo di SHIB dopo aver toccato il suo massimo storico nell’ottobre 2021 non è riuscito a fare grandi progressi. Attualmente, ci sono circa 589.735.030.408.323 token SHIB in circolazione e secondo la nostra stima che SHIB raggiunga 1 dollaro circa il 99,9% dei token SHIB esistenti deve essere bruciato.

Attualmente, la condizione di mercato è preoccupante, ma è la stessa sia per le criptovalute che per il mercato azionario. L’aumento dell’inflazione ha portato gli investitori a ritirare i loro investimenti e a sbarcare i loro fini. Ad esso si aggiunge il recente fiasco relativo a LUNA ha creato una sorta di paura tra gli investitori crittografici. Pertanto, Shiba Inu potrebbe essere un buon investimento in quanto in passato abbiamo visto il suo potenziale di crescita, ma è sempre consigliabile fare una ricerca approfondita prima di effettuare un investimento finanziario.

Shiba Inu 50 centesimi? Conclusione

Considerando i requisiti del tasso di combustione, la probabile capitalizzazione di mercato per un tale prezzo e l’intensa concorrenza tra le criptovalute, è improbabile che Shiba Inu Coin raggiunga mai i 50 centesimi.