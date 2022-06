Shiba Inu Game: cos’è e data di uscita

in

Quando il team SHIB ha annunciato lo Shiba Inu Game nel novembre 2021, ha travolto i possessori in un’ondata di eccitazione.

Unendosi a molti altri nuovi giochi NFT che verranno lanciati in futuro, il Shiba Inu Game espanderà ulteriormente l’ecosistema Shiba Inu, unendosi a artisti del calibro di Shiba Inu Metaverse e Shiboshi NFT.

Dall’annuncio, abbiamo ricevuto flussi di informazioni sul gioco SHIB, ufficialmente chiamato SHIB Collectable Card Game. Abbiamo raccolto tutte le informazioni che conosciamo, quindi continua a leggere per scoprire tutto ciò di cui hai bisogno sui giochi SHIB.

Cos’è Shiba Inu Games?

Lo Shiba Inu Game è in realtà due giochi, divisi in un classico gioco mobile e un gioco NFT che farà uso degli NFT Shiboshi.

Sviluppato da Playside Studios e William Volk, il gioco mobile è progettato per coinvolgere più giocatori occasionali.

Presenterà acquisti in-app. La versione blockchain del gioco aggiungerà ulteriore valore agli NFT Shiboshi e includerà elementi play-to-earn.

Secondo shytoshi Kusama, responsabile del progetto SHIB, la narrativa del Shiba Inu Game si estenderà anche attraverso l’intero ecosistema SHIB.

Tuttavia, non siamo ancora del tutto sicuri di quali siano le altre differenze di gameplay tra i giochi. La maggior parte delle informazioni che escono sui giochi non distingue tra i due.

Pertanto, le seguenti informazioni potrebbero riferirsi al gioco mobile, al gioco play-to-earn o a entrambi.

Gameplay di Shiba Inu Games

Non abbiamo ancora visto alcun gameplay di Shiba Inu Games, ma lo sviluppatore William Volk ha assicurato agli ascoltatori dell’AMA di febbraio che non sarebbe stato un semplice clone di altri giochi di carte.

Lo Shiba Inu Game sarà un gioco di carte collezionabili multiplayer, con 1000 carte ispirate a SHIB.

Come ha twittato Shytoshi, questi includeranno una carta speciale basata sul fondatore di SHIB Ryoshi. Ci si aspetta che le carte facciano più riferimento all’ecosistema Shiba.

Nei disegni per un Pizza Shiboshi visti da Planet Crypto, i disegni di queste carte, che non sono un prodotto finito, daranno a ogni carta una statistica di attacco e difesa, insieme a un’abilità unica. I set di carte saranno gradualmente rivelati nel corso del 2022.

La moderatrice di Shiba Discord, Queenie, ha dichiarato nell’ultima AMA che le carte “rendono omaggio ai giochi iconici del passato e si mantengono con il nostro patrimonio di meme”.

Shytoshi ha anche rivelato un set di carte collezionabili SHIB da inserire nel gioco, basato sul meme Bonk Shiba Inu.

Secondo Shytoshi, i giocatori non hanno bisogno di uno Shiboshi NFT per essere coinvolti. “Non avrai bisogno di un NFT per giocare”, ha detto. “Sarà più flessibile anche avere una carta.”

Manterremo questa sezione aggiornata quando usciranno ulteriori informazioni sulle caratteristiche specifiche e sul gameplay.

Shiba Inu Game Data di uscita

Secondo PlaySide Studios, il Shiba Inu Game verrà lanciato nel Q1 FY23. Sulla base dell’anno fiscale australiano, ciò significa che potremmo aspettarci che il gioco SHIB venga lanciato tra luglio e settembre 2022.

PlaySide ha anche detto che lavorerà sullo Shiba Inu Game “durante il periodo di 8 mesi dell’accordo”. Se questo è iniziato a dicembre, potrebbe suggerire che una data di uscita di luglio 2022 è la data più probabile.

Shytoshi Kusama da allora ha aggiunto che il gioco è “ancora in programma”, il che significa che non dovremmo aspettarci ritardi. Nell’AMA di febbraio, Queenie ha detto che il gioco uscirà nel Q4 2022 o prima. Questo corrisponde al post di Shytoshi Kusama su Discord, dove ha detto che stanno “sperando in Q4”.

Shiba Inu Game: nessun meccanismo di masterizzazione ufficiale

Con artisti del calibro di Bricks Buster che bruciano milioni di SHIB ogni mese attraverso le entrate pubblicitarie, i membri di ShibArmy sperano che il prossimo gioco SHIB includa alcune meccaniche di bruciatura.

Tuttavia, nessun meccanismo di masterizzazione ufficiale è stato ancora annunciato per il gioco. In effetti, Shytoshi ha detto che ogni prossimo progetto SHIB includerà una qualche forma di supporto alla masterizzazione, a parte il gioco.

Non siamo esattamente sicuri di quale sia la ragione della mancanza di ustioni legate ai giochi SHIB, ma speriamo che presto usciranno maggiori informazioni.