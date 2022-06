Shiba Inu per John Richmond, linea di abbigliamento: dove comprarla, quanto costa

in

Shiba Inu ha mostrato i primi bozzetti della gamma di abbigliamento Shiba Inu per John Richmond che verrà lanciata a breve.

Dal suo annuncio a febbraio, i titolari di SHIB desiderosi di acquistare alcuni indumenti Shiba hanno atteso ulteriori aggiornamenti.

E ora, per gentile concessione di una “perdita” da parte del membro di Shiba Growth Breed Milkshake, ecco un primo sguardo ai disegni.

Shiba Inu per John Richmond: i Disegni

In un video pubblicato da Milkshake su Twitter, ha condiviso vari tag che dovrebbero apparire sull’abbigliamento Shiba Inu John Richmond.

I tag, che sembrano ancora aver bisogno di approvazione, presentano diverse varianti del logo Shiba Inu combinato con il logo John Richmond e l’estetica generale.

L’account ufficiale di Richmond ha poi seguito una versione dettagliata di un set di design da includere nella collezione. Presenta il logo Shiba Inu al centro di un emblema, circondato dalle parole “Rock N Roll” e “In Good We Trust”.

Questi dovrebbero essere immagazzinati nei vari negozi John Richmond in tutto il mondo.

Lo ShibArmy ha accolto l’annuncio di John Richmond con elogi, celebrando il primo sguardo.

A parte questi tag, non abbiamo ancora visto nient’altro sull’abbigliamento.

Allo stesso modo, non sappiamo ancora come gli NFT per la linea.

Tuttavia, nel tweet, John Richmond ha dichiarato: “Restate sintonizzati per uno sguardo più esclusivo sul mondo di John Richmond”.

Inoltre, non sappiamo ancora quanto costerà l’abbigliamento, anche se John Richmond ha annunciato che supporterà SHIB tramite NowPayments, contribuendo alle ustioni SHIB.

Sebbene descritto come una “perdita”, è probabile che Milkshake abbia ottenuto il permesso dal team di Richmond di condividere queste immagini.

Per i possessori di SHIB che si aspettano maggiori informazioni, speriamo che questa “perdita” segnali maggiori informazioni sulla prossima linea di abbigliamento.