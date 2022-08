Shiba Inu (SHIB) da Kraken a MetaMask: ecco come effettuare il trasferimento

in

Per trasferire Shiba Inu (SHIB) da Kraken a MetaMask, prima è necessario copiare l’indirizzo MetaMask.

Quindi, fai clic su Preleva in Kraken e trova SHIB.

Quindi, aggiungi l’indirizzo MetaMask e inserisci l’importo.

Infine, conferma la transazione.

Di solito, ci vogliono 2-5 minuti per inviare / trasferire Shiba Inu (SHIB) da Kraken a MetaMask.

Per trasferire Shiba Inu (SHIB) da Kraken a MetaMask, è applicabile una commissione di prelievo di 0,00350 SHIB.

Ci sono due modi per inviare Shiba Inu (SHIB) da Kraken a MetaMask

Passaggi per trasferire Shiba Inu (SHIB) da Kraken a MetaMask

Passaggi per trasferire Shiba Inu (SHIB) da Kraken Mobile all’applicazione mobile MetaMask.

Passaggi per trasferire Shiba Inu (SHIB) da Kraken a MetaMask

1. Copia l’indirizzo MetaMask

Apri l’estensione del portafoglio MetaMask.

Si prega di digitare la password per sbloccarlo

Se non hai creato MetMask Wallet, creaprima MetaMask Wallet.

Assicurati di essere nella Mainnet Shiba Inu. In caso contrario, è necessario cambiare rete.

Se non hai aggiunto SHIB a MetaMask, puoi aggiungere Shiba Chain a MetaMask seguendo questa guida.

Fai clic sull’icona “copia” appena sopra il saldo SHIB.

2. Fai clic su “Prelievo“

Vai al sito kraken.

Immettere il nome utente e la password per accedere.

Dopo aver effettuato l’accesso al tuo account, vedrai diverse opzioni, come Commercio, Prezzi, Guadagno, Finanziamento, Cronologia, Supporto e Acquista criptovalute.

Devi fare clic su “Finanziamento“.

Ora, ci saranno due opzioni: Deposito e Prelievo.

Dal momento che stai ritirando Shiba Inu (SHIB) da Kraken, devi fare clic su “Ritira”.

3. Trova SHIB

Facendo clic su Prelievo, si aprirà una finestra Di prelievo.

Lì puoi trovare il tuo asset crittografico.

Usa la casella di ricerca per trovare Shiba Inu (SHIB).

Una volta trovato SHIB, fai clic su di esso.

4. Aggiungi indirizzo

Dopo aver fatto clic su SHIB, atterrerai su Depositi e prelievi.

Devi aggiungere l’indirizzo MetaMask del destinatario al tuo account Kraken.

Per fare ciò, fai clic su “Aggiungi indirizzo Shiba Inu“.

Ora devi incollare l’indirizzo MetaMask che hai copiato nel passaggio 1. Inoltre, aggiungi un nome nel campo Descrizione indirizzo.

Infine, fai clic su “Aggiungi indirizzo di prelievo”.

Facendo clic su Aggiungi indirizzo di prelievo, riceverai un’e-mail di conferma dell’indirizzo.

Vai alla posta in arrivo dell’indirizzo e-mail registrato di Kraken e fai clic su “Conferma indirizzo di prelievo“.

5. Incolla l’indirizzo e l’importo della metamaschera

Dopo la conferma via e-mail, l’indirizzo MetaMask del destinatario verrà aggiunto automaticamente.

Ora, è necessario inserire la quantità di SHIB che deve essere trasferita.

Infine, fai clic sul pulsante “Preleva“.

Nota: Il limite minimo di prelievo di SHIB in Kraken è 0,00500 SHIB.

6. Conferma il recesso

Ora, si aprirà una finestra di conferma pop-up.

La finestra contiene informazioni, come l’indirizzo del destinatario, l’importo del prelievo e la commissione di prelievo.

Controlla i dettagli e fai clic su “Prelievo“.

Hai trasferito con successo Shiba Inu (SHIB) da Kraken a MetaMask.

7. Controlla i trasferimenti recenti

Dopo il trasferimento, puoi aprire il portafoglio MetaMask e controllare il saldo SHIB.

Per vedere i trasferimenti recenti in MetaMask, fai clic sulla scheda “Attività“.

Puoi anche vedere i trasferimenti recenti nell’account Kraken.

Per fare ciò, dai un’occhiata al lato destro della finestra Depositi e prelievi.

Passaggi per trasferire Shiba Inu (SHIB) dall’applicazione mobile Kraken all’applicazione mobile MetaMask

1. Copia l’indirizzo MetaMask

Apri l’applicazione mobile.

Passa a Shiba Inu Mainnet nel caso in cui ti trovi nell’altra rete.

Se non hai aggiunto Shiba Inu Network in MetaMask, devi farlo.

Per ritirare Shiba Inu (SHIB) da Kraken, in primo luogo, è necessario toccare l’indirizzo per copiarlo.

Se si desidera eseguire la scansione del codice QR invece di copiare l’indirizzo, è necessario aprire l’estensione del portafoglio MetaMask.

Quindi, fai clic su “tre punti“. Quindi, fai clic su “Dettagli account“.

2. Tocca “Preleva”

Apri l’applicazione mobile Kraken.

Tocca l’icona “Deposita / Preleva” nella parte inferiore dello schermo.

Ora puoi vedere Compra, Vendi, Converti, Deposita e Preleva.

Tocca “Preleva“.

3. Seleziona SHIB

Dopo aver toccato Prelievo, si aprirà una pagina Prelievo.

Vai a Shiba Inu (SHIB) e toccalo.

4. Seleziona l’indirizzo e inserisci l’importo

Ora, è necessario inserire l’importo in valuta fiat o SHIB.

Quindi, seleziona l’indirizzo nel campo Preleva.

Nota: Il limite minimo di prelievo di SHIB in Kraken è 0,00500 SHIB.

5. Scorri per confermare

Dopo aver selezionato l’indirizzo e inserito l’importo da trasferire, atterrerai sulla pagina finale di Prelievo.

Questa pagina contiene dettagli, ad esempio un indirizzo, un importo e una tariffa.

Esamina attentamente i dettagli perché i fondi inviati all’indirizzo sbagliato non possono essere recuperati.

Infine, scorri per confermare.

Hai ritirato con successo Shiba Inu (SHIB) dall’applicazione Kraken.

6. Controlla i trasferimenti recenti

Per visualizzare i trasferimenti recenti nell’applicazione Kraken, è necessario toccare l’icona “Torta”.

Quindi, tocca “Cronologia transazioni“.

Per visualizzare i trasferimenti recenti nell’applicazione mobile MetaMask, è necessario toccare Shiba Inu (SHIB) sotto Token.

Conclusione

Per inviare Shiba Inu (SHIB) da Kraken a MetaMask, tutto ciò di cui hai bisogno è l’indirizzo del portafoglio MetaMask e abbastanza SHIB.

Fai sempre attenzione mentre copi incolla l’indirizzo. Perderai la tua criptovaluta se inserisci un indirizzo errato.