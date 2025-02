La polemica sulla sicurezza a Brescia

La questione della sicurezza a Brescia continua a generare dibattito tra la Giunta e il centrodestra. Nella recente conferenza stampa, la sindaca Laura Castelletti ha affrontato le critiche mosse dalla Lega, in particolare dal consigliere comunale Fabio Rolfi. Castelletti ha sottolineato che le accuse di non investire nella sicurezza sono infondate e ha messo in evidenza l’importanza di una gestione non ideologica delle questioni cittadine. Secondo la sindaca, le istituzioni dovrebbero lavorare insieme per il bene della comunità, piuttosto che alimentare conflitti politici.

Investimenti e risultati nella sicurezza

Durante la conferenza, Castelletti ha chiarito che il Comune di Brescia destina tra il 6 e il 7% del proprio bilancio alla sicurezza, un dato significativamente superiore rispetto allo 0,012% della Regione Lombardia. Ha evidenziato come, nonostante le difficoltà, i controlli siano aumentati notevolmente, passando da 4 a 814 interventi della Polizia locale nell’ultimo anno. Inoltre, ha annunciato l’arrivo di 20 nuovi agenti della Polizia locale, che saranno formati per pattugliare le strade, e ha criticato la Lega per aver chiamato il sottosegretario del ministero dell’Interno, Nicola Molteni, durante la conferenza, evidenziando che la responsabilità della sicurezza ricade principalmente sul Governo.

Illuminazione e sicurezza: un intervento necessario

Castelletti ha anche risposto alle critiche riguardanti l’illuminazione pubblica, definita da Rolfi come un intervento superficiale. La sindaca ha ribadito che ascoltare le richieste dei cittadini e dei commercianti per una maggiore illuminazione è fondamentale per garantire la sicurezza. Ha sottolineato che gli interventi di illuminazione pubblica sono stati accompagnati da un aumento significativo dei controlli in stazione, contribuendo a migliorare la percezione di sicurezza tra i cittadini. Inoltre, ha espresso soddisfazione per la riforma della Polizia locale, auspicando che vengano forniti i necessari investimenti per supportare i Comuni.

Il dibattito sul taser e le attrezzature della Polizia

Infine, la sindaca ha affrontato il tema del taser, rispondendo alle accuse che lo riguardano. Castelletti ha dichiarato di aver consultato il comandante della Polizia locale, il quale ha confermato che non è necessario dotare gli agenti di questo strumento, poiché già dispongono di attrezzature adeguate come pistole, bastoni estensibili, spray al peperoncino e bodycam. La sindaca ha concluso la conferenza stampa ribadendo l’importanza di un approccio equilibrato e collaborativo nella gestione della sicurezza, lontano da strumentalizzazioni politiche.