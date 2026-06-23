Simulazione di trading virtuale: strumenti avanzati per apprendere e competere

Grazie alla nostra piattaforma di trading virtuale, puoi simulare investimenti in azioni, ETF, opzioni, obbligazioni e criptovalute provenienti da oltre 50 borse globali

Nel mondo della finanza, la pratica è fondamentale quanto la teoria. Per questo, la nostra piattaforma di trading virtuale rappresenta uno strumento indispensabile per studenti, insegnanti e professionisti del settore. Con oltre 30 anni di esperienza, offriamo un ambiente sicuro e realistico per testare strategie di investimento senza rischiare denaro reale.

La nostra soluzione è utilizzata ogni anno da oltre un milione di utenti, tra cui studenti universitari, scuole superiori e aziende. Grazie alla possibilità di personalizzare ogni aspetto del trading, dalla durata del contest al saldo iniziale, fino ai tipi di titoli ammessi, la nostra piattaforma si adatta perfettamente alle esigenze di ogni utente.

Funzionalità avanzate per un’esperienza realistica

La nostra piattaforma offre una gamma completa di strumenti per simulare il trading in modo realistico. Gli utenti possono accedere a dati in tempo reale, grafici avanzati e strumenti di ricerca integrati. Inoltre, grazie al Mago della Ricchezza IA gli studenti ricevono consigli personalizzati sui loro portafogli, migliorando così le loro competenze di investimento.

Tra le funzionalità più apprezzate ci sono la possibilità di creare contest di trading virtuale personalizzati, con regole specifiche e contenuti didattici integrati. Gli amministratori possono monitorare le attività degli utenti attraverso report dettagliati, esportabili in Excel per un’analisi approfondita.

Utilizzi educativi e aziendali

La nostra piattaforma è ideale per l’educazione finanziaria a tutti i livelli. Nelle scuole medie, può essere utilizzata per insegnare concetti di base di matematica e finanza. Nelle università, è uno strumento prezioso per i corsi di economia e finanza, permettendo agli studenti di mettere in pratica ciò che hanno imparato in aula.

Le aziende possono utilizzare la nostra piattaforma per la formazione dei dipendenti o per l’acquisizione di nuovi clienti. Grazie alla possibilità di creare siti con branding personalizzato, le aziende possono promuovere i loro prodotti o obiettivi formativi in modo efficace.

Come funziona

Creare un contest di trading virtuale è semplice e intuitivo. L’amministratore imposta le date di trading, il saldo iniziale, la valuta, le commissioni e i tipi di titoli ammessi. Può anche scegliere tra oltre 100 lezioni e video concisi per guidare gli utenti. Gli studenti ricevono un conto virtuale con un saldo iniziale di 500.000 dollari (o qualsiasi importo desiderato) e possono iniziare a fare trading immediatamente.

Grazie alla nostra vasta gamma di titoli disponibili, provenienti da oltre 50 borse globali, gli utenti possono simulare investimenti in azioni, ETF, opzioni, futures, obbligazioni, fondi comuni, forex e criptovalute. La piattaforma offre anche strumenti di ricerca avanzati, come stati patrimoniali, rendiconti finanziari e documenti depositati presso la SEC, per aiutare gli utenti a prendere decisioni informate.