Situazione creditizia: gli errori più comuni che possono peggiorarla e come evitarli

Avere una buona affidabilità creditizia è fondamentale per aumentare le possibilità di ottenere, in caso di necessità, nuovi prestiti e finanziamenti. Proprio per questo motivo, è sempre opportuno tenere sotto controllo la propria situazione ed evitare piccoli e grandi errori che potrebbero peggiorarla e rendere più difficile l’accesso al credito.

Nel momento in cui sono già stati contratti, capire come estinguere i debiti in modo rapido o, in ogni caso, entro i tempi stabiliti, è indispensabile per ridurre il rischio di segnalazioni al CRIF (Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria) e, di conseguenza, evitare di peggiorare il merito creditizio. Se invece non si hanno ancora debiti attivi, valutare bene le proprie possibilità di rimborso può aiutare a non trovarsi in difficoltà.

In questo articolo andremo a scoprire quali sono gli errori più comuni che portano a un peggioramento della situazione creditizia e cosa fare per evitarli.

Acquistare molti articoli a rate

Uno degli errori più comuni, il quale può portare, in breve tempo, a sovraindebitamento e, di conseguenza, può nuocere alla situazione creditizia, consiste nel ricorrere di sovente alle formule di acquisto rateizzato.

Divenute, anche grazie al web e agli acquisti online, di facilissimo accesso, queste formule di pagamento devono essere sfruttate in modo coscienzioso, tenendo conto delle proprie possibilità economiche e tenendo traccia, di volta in volta, dell’ammontare totale delle rate da pagare.

Per non rischiare di divenire insolventi e, di conseguenza, di essere segnalati al CRIF, è consigliabile ricorrere a queste soluzioni solo per acquisti davvero importanti e improrogabili. Inoltre, è necessario assicurarsi di essere in grado di pagare tutte le rate senza problemi.

Non prestare attenzione all’utilizzo delle carte di credito

Le carte di credito permettono di acquistare beni e servizi posticipando il prelievo di denaro dal proprio conto corrente. Facili da utilizzare e molto pratiche, anch’esse, se utilizzate senza attenzione, possono portare a rischi di insolvenza.

Questo risulta ancora più vero nel caso delle carte di credito revolving, le quali permettono di restituire il denaro anticipato dalla banca a piccole rate, spesso maggiorate da interessi.

Ancora una volta, il metodo migliore per non avere problemi consiste nell’utilizzare con discrezione le carte, evitando di dar fondo al plafond disponibile e tenendo traccia delle somme da restituire.

Ritardare i pagamenti delle rate più piccole

Anche le rate di basso importo devono essere saldate entro i tempi stabiliti al fine di non incorrere in interessi di mora e, peggio ancora, nella segnalazione come Cattivi Pagatori.

Per evitare problemi è dunque necessario procedere sempre con assoluta regolarità ai pagamenti.

Richiedere prestiti senza tener conto delle proprie possibilità di rimborso

Prima di procedere alla richiesta di un prestito o di un finanziamento di importo più o meno elevato è sempre fondamentale valutare con attenzione le proprie possibilità di rimborso.

Queste dipendono, da un lato, dalle entrate fisse – individuali o familiari – sulle quali si può contare e, dall’altro, dall’ammontare delle uscite non eliminabili, tra cui rientrano anche le piccole e le grandi rate che si sta già provvedendo a pagare.

Fare attenzione a questi errori, fin troppo comuni a volte, può aiutare a evitare un peggioramento della propria situazione creditizia e il ritrovarsi in una situazione di sovraindebitamento e impossibilità a ripagare le spese dovute.