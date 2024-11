Il debutto di Smart Capital su Euronext Growth Milan

Smart Capital ha recentemente fatto il suo ingresso nel segmento professionale di Euronext Growth Milan, segnando la diciannovesima ammissione dall’inizio dell’anno. Questo traguardo rappresenta un passo significativo non solo per la società, ma anche per il mercato delle piccole e medie imprese in Italia. Con una raccolta di 6,9 milioni di euro durante la fase di collocamento, Smart Capital si posiziona come un attore chiave nel panorama degli investimenti in PMI.

Strategie di investimento e focus sulle PMI

La holding di partecipazioni industriali si specializza in operazioni di private investments in public equity e private equity, concentrandosi su piccole e medie imprese italiane, sia quotate che non quotate. Con un flottante del 52,68% e una capitalizzazione di mercato di 41 milioni di euro al momento dell’Ipo, Smart Capital si propone di investire in aziende con un potenziale di crescita sostenibile. Andrea Costantini, amministratore delegato e presidente della società, ha sottolineato l’importanza di questo traguardo, definendolo un nuovo punto di partenza per affrontare sfide ambiziose.

Le sfide del mercato e le prospettive future

Nonostante il successo di Smart Capital, il contesto economico attuale presenta delle sfide. Nel mese di novembre, l’attività produttiva nell’Eurozona ha registrato un calo significativo, con l’indice PMI manifatturiero sceso a 45,2 punti. Le aziende stanno affrontando difficoltà nell’acquisire nuovi ordini, il che potrebbe influenzare le prospettive di crescita per le PMI. Tuttavia, Smart Capital si impegna a investire in aziende di qualità, cercando di superare queste difficoltà e contribuire alla ripresa del settore.