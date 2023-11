SNDL Stock è un buon investimento? Previsione prezzi 2023-2030

Negli ultimi 5 giorni, SNDL ha registrato un aumento del 5,1%, mentre nell’ultimo mese ha subito una diminuzione del 17,7%. Nel corso degli ultimi 6 mesi, la performance è stata negativa del 5,9%, e nell’ultimo anno si è verificata una diminuzione del 37,4%.

Ultime Notizie su SNDL Stock

SNDL e Nova Cannabis hanno esteso la data di chiusura della loro partnership strategica al 30 novembre 2023, rispetto alla data originaria del 30 ottobre 2023. La partnership prevede la creazione di una principale azienda canadese nel settore della cannabis, con una significativa presenza nel settore al dettaglio e una crescente capacità produttiva. Si prevede che questa partnership genererà notevoli sinergie di costo.

Il 13 novembre 2023, SNDL annuncerà i risultati finanziari del terzo trimestre del 2023 prima dell’apertura del mercato. Nella stessa giornata, l’azienda terrà una conferenza telefonica e un webcast alle 10:30 (EST) per discutere dei risultati.

Previsioni sul Prezzo di SNDL Stock 2023-2027

Previsione 2023: $1.69

$1.69 Previsione 2024: $2.58

$2.58 Previsione 2025: $3.91

$3.91 Previsione 2026: $4.78

$4.78 Previsione 2027: $5.95

Analisi Tecnica di SNDL Stock

Il prezzo delle azioni di SNDL è stato respinto leggermente sopra i $2 a metà settembre 2023, ma da allora è stato in tendenza al ribasso, rompendo al di sotto di $1,5. Tuttavia, negli ultimi giorni di negoziazione, si è verificato un aumento delle azioni di SNDL, con un momentum complessivamente positivo.

Supporti e resistenze:

Supporto a $1.30

Primo livello di resistenza a $1.60

Indicatori Tecnici:

Media Mobile a 50 giorni: $1.57

Media Mobile a 200 giorni: $1.61

RSI: 47.72 (tendenza al rialzo)

Posizione di Mercato di SNDL Inc.

SNDL Inc. è una società canadese nel settore della cannabis con un modello aziendale diversificato che include la vendita al dettaglio di alcolici, la vendita al dettaglio di cannabis, le operazioni di cannabis e gli investimenti. La società gode di una solida posizione finanziaria senza debiti, consentendole di investire nella crescita e nelle acquisizioni.

SNDL è una delle principali società di cannabis in Canada, con una significativa presenza al dettaglio e una crescente capacità produttiva. La recente acquisizione di Alcanna nel 2023 ha conferito a SNDL la più ampia presenza al dettaglio di cannabis in Canada. SNDL detiene anche una quota in Nova Cannabis, titolare del marchio di cannabis Value Buds.

Oltre al mercato canadese, SNDL sta espandendo le sue attività negli Stati Uniti, con una partnership con SunStream Bancorp Inc. per fornire servizi finanziari alle società di cannabis negli Stati Uniti. SNDL sta anche valutando l’acquisizione di attività legate alla cannabis negli Stati Uniti.

Previsioni su SNDL Stock: Scenario Ottimistico

SNDL Inc. si è affermata come un attore solido nel panorama delle vendite al dettaglio di alcolici e cannabis in Canada, con un modello aziendale che spazia dalla vendita al dettaglio di liquori alla vendita al dettaglio di cannabis, dalle operazioni di cannabis agli investimenti. Alcuni motivi chiave che rendono SNDL una scelta ben posizionata:

Solida posizione finanziaria: SNDL ha una situazione finanziaria robusta, senza debiti. A giugno 2023, l’azienda ha riportato un saldo di cassa di $754 milioni e non ha emesso azioni dal giugno 2021.

SNDL ha una situazione finanziaria robusta, senza debiti. A giugno 2023, l’azienda ha riportato un saldo di cassa di $754 milioni e non ha emesso azioni dal giugno 2021. Modello aziendale diversificato: SNDL opera ora nella vendita al dettaglio di liquori, nella vendita al dettaglio di cannabis, nelle operazioni di cannabis e negli investimenti, riducendo così l’esposizione al rischio.

SNDL opera ora nella vendita al dettaglio di liquori, nella vendita al dettaglio di cannabis, nelle operazioni di cannabis e negli investimenti, riducendo così l’esposizione al rischio. Posizione di leadership nel mercato canadese della cannabis: SNDL è una delle principali società di cannabis in Canada, con una vasta presenza al dettaglio e una crescente capacità produttiva. SNDL è il principale rivenditore privato di alcolici e cannabis in Canada, operando in quattro segmenti distinti.

SNDL è una delle principali società di cannabis in Canada, con una vasta presenza al dettaglio e una crescente capacità produttiva. SNDL è il principale rivenditore privato di alcolici e cannabis in Canada, operando in quattro segmenti distinti. Potenziale beneficio dalla legalizzazione della cannabis negli Stati Uniti: In caso di legalizzazione federale della cannabis negli Stati Uniti, SNDL potrebbe trarne vantaggio grazie alla sua solida situazione finanziaria e al modello aziendale diversificato.

Previsioni su SNDL Stock: Scenario Pessimistico

Nonostante i fattori positivi, ci sono elementi che potrebbero favorire una visione più negativa di SNDL:

Incertezza regolamentare e difficoltà nell’entrare nel mercato statunitense: L’industria della cannabis è ancora relativamente nuova e soggetta a incertezza regolamentare, il che potrebbe influire negativamente sul business di SNDL.

L’industria della cannabis è ancora relativamente nuova e soggetta a incertezza regolamentare, il che potrebbe influire negativamente sul business di SNDL. Crescita lenta nel mercato canadese della cannabis: Il mercato canadese della cannabis sta crescendo più lentamente del previsto a causa di diversi fattori, tra cui i prezzi elevati dei prodotti di cannabis, la limitata disponibilità di negozi al dettaglio e la mancanza di educazione dei consumatori.

Il mercato canadese della cannabis sta crescendo più lentamente del previsto a causa di diversi fattori, tra cui i prezzi elevati dei prodotti di cannabis, la limitata disponibilità di negozi al dettaglio e la mancanza di educazione dei consumatori. Concorrenza: SNDL si trova a competere con altre società di cannabis, sia in Canada che negli Stati Uniti, il che potrebbe rendere difficile la crescita del suo business e il mantenimento della redditività.

SNDL si trova a competere con altre società di cannabis, sia in Canada che negli Stati Uniti, il che potrebbe rendere difficile la crescita del suo business e il mantenimento della redditività. Margini di profitto ridotti: L’industria della cannabis è caratterizzata da margini di profitto bassi a causa dei costi elevati di produzione, marketing e distribuzione, nonché dell’alta concorrenza.

L’industria della cannabis è caratterizzata da margini di profitto bassi a causa dei costi elevati di produzione, marketing e distribuzione, nonché dell’alta concorrenza. Diluizione: SNDL ha un gran numero di azioni in circolazione, il che significa che l’emissione di nuove azioni avrà un effetto diluitivo sugli utili per azione degli azionisti esistenti.

Highlights Finanziari del Secondo Trimestre 2023 di SNDL

Nel secondo trimestre del 2023, Sundial Growers Inc. (SNDL) ha registrato un record di ricavi netti pari a $244,5 milioni, in aumento del 9,3% rispetto allo stesso periodo del 2022. I ricavi suddivisi sono stati:

Vendita al dettaglio di liquori: $151,7 milioni (+2,1% rispetto all’anno precedente)

$151,7 milioni (+2,1% rispetto all’anno precedente) Vendita al dettaglio di cannabis: $71,9 milioni (+13,2% rispetto all’anno precedente)

$71,9 milioni (+13,2% rispetto all’anno precedente) Operazioni di cannabis: $20,9 milioni (+81% rispetto all’anno precedente)

Il margine lordo è stato di $51,9 milioni nel Q2 2023, in aumento del 21% rispetto al Q2 2022, grazie a misure di risparmio, efficienze nella catena di approvvigionamento, migliori strategie di pricing, economie di scala e ottimizzazione del mix di prodotti.

SNDL ha riportato una perdita netta di $33,2 milioni nel Q2 2023, influenzata da eventi straordinari come i costi di integrazione legati a Valens Company e perdite realizzate dagli investimenti azionari.

L’EBITDA rettificato per il Q2 2023 è migliorato a $2,2 milioni, un notevole miglioramento rispetto alla perdita di $25,9 milioni del Q2 2022, riflettendo una migliore performance finanziaria e sinergie derivanti dall’integrazione verticale.

SNDL ha dimostrato un’efficienza operativa migliorata, con un utilizzo di cassa nelle attività operative pari a $8,8 milioni nel Q2 2023, in miglioramento del 51% rispetto all’anno precedente.

Alla fine di giugno 2023, SNDL deteneva $754 milioni in contanti, titoli negoziabili e investimenti, senza debiti. Il suo valore contabile netto per azione era di $4,86.

Inoltre, al 11 agosto 2023, SNDL manteneva $182,6 milioni in contanti non vincolati. È importante notare che l’azienda non ha raccolto capitali attraverso offerte di azioni dal giugno 2021.

Nonostante la perdita netta riportata, i miglioramenti nei ricavi, nel margine lordo e nella performance finanziaria generale indicano una traiettoria positiva per SNDL.

SNDL: Un Buon Investimento?

SNDL è una società canadese nel settore della cannabis che ha registrato una tendenza al ribasso negli ultimi anni. Tuttavia, l’azienda ha compiuto mosse positive, come l’acquisizione di Alcanna e il lancio della propria linea di prodotti di cannabis. La decisione su SNDL come investimento dipende dagli obiettivi individuali di investimento e dalla tolleranza al rischio. Se si cerca un investimento a lungo termine con potenziale crescita elevata, SNDL potrebbe essere una buona opzione. Tuttavia, se si è avversi al rischio, potrebbe essere opportuno evitare di investire nell’azienda.

In definitiva, la decisione di investire o meno in SNDL è personale. È importante valutare attentamente gli obiettivi di investimento individuali e la tolleranza al rischio prima di prendere una decisione.