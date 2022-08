Solana (SOL) da Gate.io a Phantom Wallet: come effettuare il trasferimento

in

Per trasferire Solana (SOL) da Gate.io a Phantom Wallet, per prima cosa, copia l’indirizzo di deposito SOL in Phantom Wallet.

Quindi, vai al conto Gate.io e fai clic su “Prelievo“.

Quindi, incolla l’indirizzo di deposito SOL e inserisci l’importo di SOL da inviare.

Infine, completa la verifica e conferma il trasferimento.

Di solito, ci vogliono 2-5 minuti per inviare / trasferire Solana (SOL) da Gate.io a Phantom Wallet.

Per trasferire / inviare Solana (SOL) da Gate.io a Phantom Wallet, è applicabile una commissione di prelievo di ~ 0,12 SOL. Tuttavia, varia ogni ora in base alla congestione della rete blockchain.

Passaggi per trasferire Solana (SOL) da Gate.io a Phantom Wallet

Passaggi per trasferire Solana (SOL) dall’applicazione mobile Gate.io all’applicazione mobile Phantom Wallet

Passaggi per trasferire Solana (SOL) da Gate.io a Phantom Wallet

1. Copia l’indirizzo di deposito SOL in Phantom

Apri l’estensione Phantom Wallet e inserisci la password per sbloccare il portafoglio.

Tocca Solana (SOL).

Ora potresti vedere due opzioni: Deposita e Invia.

Poiché stai depositando Solana (SOL) su Phantom Wallet, devi fare clic su “Deposita“.

Facendo clic su Deposita, il portafoglio visualizza l’indirizzo di deposito SOL.

Fai clic su “Copia” o puoi scansionare il codice QR.

2. Fai clic su “Preleva” nel Gate.io

Accedi all’account Gate.io e passa il mouse su “Portafoglio” e fai clic su “Panoramica fondi“.

Ora sarai in grado di vedere alcune opzioni che includono Deposito, Prelievo, Trasferimento e Trasferimento push.

Poiché stai inviando Solana (SOL) a Phantom Wallet, devi fare clic su “Preleva“.

3. Incolla l’indirizzo di deposito SOL e inserisci l’importo

Facendo clic su Preleva, atterrerai nella finestra “Preleva“.

Lì, per prima cosa, devi selezionare la criptovaluta.

Fai clic sul menu a discesa “Codice moneta” e utilizza la casella di ricerca per trovare Solana (SOL).

Una volta trovato Solana (SOL), è necessario toccarlo.

Quindi, seleziona la catena come “Solana“.

Ora, incolla l’indirizzo di deposito SOL che hai copiato nel passaggio 1. Indicare il nome dell’indirizzo nel campo “Descrizione indirizzo”.

Successivamente, inserisci l’importo da trasferire in SOL.

Nota: Il limite minimo di prelievo per Solana (SOL) in Gate.io è 0,22 SOL.

4. Completa la verifica

Il processo di verifica consiste nell’inserire la password del Fondo, il codice email e il codice Google Authenticator (se abilitato).

Dopo aver inserito questi dettagli, fai clic su “Invia richiesta“.

5. Conferma il trasferimento

Una finestra Conferma prelievo apparirà toccando Invia richiesta.

Questa pagina contiene la commissione, l’indirizzo del destinatario e l’importo da trasferire. Contiene anche il codice anti-phishing per impedirti di attacchi di phishing.

Il codice anti-phishing può essere impostato qui se non è stato impostato.

Dopo aver esaminato la tariffa, l’indirizzo e il codice, è necessario fare clic su “Conferma“.

Ecco come puoi trasferire Solana (SOL) da Gate.io a Phantom Wallet.

6. Controlla i trasferimenti recenti

Per controllare i prelievi recenti in Gate.io, basta scorrere un po ‘verso il basso nella finestra “Prelievo“.

Per controllare i depositi recenti in Phantom Wallet, fai clic su Solana (SOL) nella prima pagina del portafoglio.

Passaggi per trasferire Solana (SOL) dall’applicazione mobile Gate.io all’applicazione mobile Phantom Wallet

1. Copia l’indirizzo del Phantom Wallet

Avvia l’applicazione mobile Phantom Wallet.

Digita la password del portafoglio per sbloccarlo.

Ora atterrerai sulla dashboard, dove potrai vedere il saldo del portafoglio, l’indirizzo e i token SPL.

Per copiare l’indirizzo Phantom Wallet, è necessario toccare l’indirizzo appena sopra il saldo del portafoglio.

2. Tocca “Ritira” nella Gate.io applicazione

Aprire l’applicazione mobile Gate.io.

Tocca “Portafogli” nella parte inferiore dello schermo del dispositivo.

Ora, ci saranno quattro opzioni: Deposito, Prelievo, Trasferimento e Push.

Devi toccare “Prelievo“.

3. Incolla l’indirizzo SOL e inserisci l’importo

Dopo aver toccato “Ritira“, devi trovare la criptovaluta.

Trova Solana (SOL) utilizzando la casella di ricerca fornita e toccalo.

In questo modo, atterrerai nella pagina “Ritira all’indirizzo“.

In questa pagina, è necessario selezionare la catena / rete come Solana.

Successivamente, è necessario incollare l’indirizzo di deposito SOL copiato nel passaggio 1.

Assegnare all’indirizzo un nome proprio nel campo “Nome indirizzo“.

Infine, inserisci l’importo da inviare. Puoi utilizzare il pulsante “Tutto” se desideri trasferire tutto il SOL che hai nel Gate.io account.

Quindi, fai clic su “Ritira all’indirizzo“.

Nota: Il limite minimo di prelievo per Solana (SOL) in Gate.io è 0,22 SOL.

4. Tocca “Conferma per ritirare“

Ti verrà chiesto di inserire la password del Fondo, il codice di verifica email inviato e un codice di verifica di Google durante il processo di verifica.

Infine, tocca “Conferma per ritirare“.

Dopo aver toccato Conferma per prelevare, sarai in grado di vedere la pagina “Dettagli record“.

Questa pagina contiene l’indirizzo Da e A, il nome della catena, il timestamp e i dettagli della tariffa.

5. Controlla i trasferimenti recenti

Per controllare i trasferimenti recenti nell’app Gate.io, tocca l’icona “prelievo recente” situata nella parte superiore della pagina Prelievo.

Per controllare i trasferimenti recenti nell’applicazione mobile Phantom Wallet, tocca “Solana (SOL)” nella prima pagina del portafoglio.

Conclusione

Per inviare Solana (SOL) da Gate.io al Phantom Wallet, tutto ciò che ti serve è l’indirizzo di deposito Phantom Wallet e abbastanza SOL nel tuo account Gate.io.

Copiare e incollare gli indirizzi e selezionare le reti dovrebbe sempre essere fatto con cautela. Scegliere la rete sbagliata ad entrambe le estremità o inserire un indirizzo errato comporterà la perdita della tua criptovaluta.

Pertanto, scegliere la stessa rete su entrambi i lati.

La password del Fondo è essenziale per prelevare qualsiasi criptovaluta in Gate.io.