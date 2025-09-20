Sparatoria in centro: aggiornamenti e dettagli sui feriti

AGGIORNAMENTO ORE 13:00: Una sparatoria ha avuto luogo questa mattina intorno alle 11:30 in Piazza della Libertà, nel centro di Milano.

Secondo le prime informazioni, due uomini sono stati colpiti da proiettili durante un apparente conflitto tra bande locali.

Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente, isolando l’area e avviando le indagini. Un portavoce della polizia ha dichiarato: “Stiamo raccogliendo testimonianze e prove per ricostruire la dinamica dei fatti”.

I feriti sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale San Raffaele. La loro condizione è stata definita critica dai medici. La polizia ha chiuso l’area intorno a Piazza della Libertà per facilitare le operazioni di indagine.

Questo episodio si inserisce in un contesto di crescente violenza legata al traffico di droga nella zona. AGGIORNAMENTO ORE 13:30: Sono stati effettuati già alcuni arresti, ma non sono stati forniti dettagli sul numero e sull’identità dei sospetti.

Sul posto confermiamo la presenza di numerosi agenti e un’unità cinofila per la ricerca di armi.

Le autorità invitano i cittadini a rimanere lontani dall’area e a segnalare eventuali informazioni utili. AGGIORNAMENTO ORE 14:00: Si prevede una conferenza stampa per le 15:00, durante la quale saranno forniti ulteriori dettagli sulla situazione.