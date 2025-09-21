in News

Sparatoria in centro città: aggiornamenti su feriti e indagini

AGGIORNAMENTO ORE 14:30: Una sparatoria è avvenuta oggi, 30 ottobre 2023, intorno alle 13:00 nel centro città, precisamente in via Roma.

Due uomini sono stati colpiti e trasportati d’urgenza in ospedale.

Chi: Due uomini, di cui uno di 35 anni e l’altro di 40 anni.

Cosa: Sparatoria che ha causato due feriti gravi.

Quando: Oggi, 30 ottobre 2023, alle 13:00.

Dove: Via Roma, centro città.

Perché: Le motivazioni sono ancora sconosciute, ma si ipotizza un regolamento di conti.

Sul posto confermiamo che le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente e hanno istituito un cordone di sicurezza per raccogliere prove.

Testimoni oculari raccontano di aver sentito almeno cinque colpi di arma da fuoco. “Ho visto due uomini a terra, era terribile,” ha dichiarato un testimone presente nei pressi del luogo.

Le autorità hanno avviato le indagini e stanno interrogando i testimoni. “Stiamo lavorando per capire le dinamiche dell’accaduto,” ha affermato un portavoce della polizia.

Timeline degli eventi:

  • 13:00 – Sparatoria in via Roma.
  • 13:05 – Intervento delle forze dell’ordine.
  • 13:15 – Trasporto dei feriti in ospedale.
  • 14:00 – Inizio delle indagini sul posto.
