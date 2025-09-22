Sparatoria in centro città: aggiornamenti sulla situazione

AGGIORNAMENTO ORE 22:30: Una sparatoria ha avuto luogo questo venerdì sera in piazza Garibaldi, con due persone gravemente ferite.

La polizia è sul posto per indagare sull’accaduto.

Le autorità confermano che due uomini, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, sono stati colpiti da colpi di arma da fuoco intorno alle 21:15. I feriti sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale San Giovanni, dove sono in condizioni critiche.

Testimoni oculari riportano di aver sentito almeno sei colpi. Un testimone presente sul posto ha dichiarato: “È stato spaventoso. La gente correva in tutte le direzioni”.

La polizia ha immediatamente bloccato l’area e avviato le indagini. “Stiamo lavorando per identificare i colpevoli e comprendere le dinamiche della sparatoria”, ha dichiarato il portavoce delle forze dell’ordine.

Questo episodio segna un aumento della violenza nella città, già colpita da diversi eventi simili negli ultimi mesi. La protezione civile è in contatto con le autorità locali per garantire la sicurezza nella zona.