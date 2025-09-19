Sparatoria in centro città: feriti e arresti

AGGIORNAMENTO ORE 15:30: Una sparatoria è avvenuta oggi pomeriggio nel centro di Milano, ferendo tre persone.

Dalle prime informazioni, l’incidente è avvenuto intorno alle 14:00 in Piazza Duomo.

Chi: Tre uomini di età compresa tra i 25 e i 30 anni sono stati colpiti durante una lite, secondo i testimoni oculari.

Cosa: Si tratta di una sparatoria che ha coinvolto diversi colpi d’arma da fuoco.

Quando: Oggi, 15 ottobre 2023, intorno alle 14:00.

Dove: Piazza Duomo, Milano.

Perché: I motivi sono ancora da accertare, ma sembra trattarsi del risultato di un litigio tra bande rivali.

Sul posto confermiamo: La Polizia e i soccorritori sono intervenuti prontamente. Le vittime sono state trasportate in ospedale e le loro condizioni sono stabili.

Autorità locali: Il sindaco di Milano ha dichiarato: “Condanniamo fermamente la violenza. Stiamo lavorando per garantire la sicurezza dei cittadini.”

La situazione è ancora in evoluzione e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto. Seguiranno ulteriori aggiornamenti man mano che le informazioni vengono confermate.