Sparatoria in centro provoca feriti gravi

AGGIORNAMENTO ORE 14:30: Una sparatoria è avvenuta oggi, intorno alle 13:45, nel centro di [Nome Città].

Due persone, un uomo di 35 anni e una donna di 28, sono stati colpiti da colpi di arma da fuoco.

Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente. Il portavoce della polizia ha dichiarato: “Siamo in fase di indagine e stiamo cercando testimoni per ricostruire la dinamica dell’accaduto”.

La zona è stata isolata per permettere le operazioni di soccorso e raccolta di prove. Entrambi i feriti sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di [Nome Ospedale] e le loro condizioni sono critiche.

Testimoni oculari riferiscono di aver udito almeno sei colpi di pistola. Un testimone ha dichiarato: “È stato un momento spaventoso, la gente correva in tutte le direzioni”.

La polizia sta esaminando le telecamere di sicurezza della zona per identificare l’aggressore. Non si escludono collegamenti con attività criminali precedenti.

Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.