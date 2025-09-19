Sparatoria mortale in centro città: dettagli e aggiornamenti

AGGIORNAMENTO ORE 14:30: Una sparatoria è avvenuta oggi pomeriggio intorno alle 13:00 in via Roma, nel centro di Milano.

Secondo le prime informazioni, un uomo è stato ucciso e tre persone sono rimaste ferite.

Chi: La vittima è un uomo di 35 anni, identificato come Marco Rossi. I feriti sono due uomini e una donna, tutti trasportati d’urgenza all’ospedale, ma le loro condizioni sono stabili.

Cosa: La sparatoria è avvenuta durante un incontro tra due gruppi rivali. Testimoni affermano di aver sentito almeno cinque colpi di pistola.

Quando: L’evento è accaduto intorno alle 13:00 di oggi, 15 ottobre 2023.

Dove: L’incidente ha avuto luogo in via Roma, una zona affollata della città.

Perché: Le autorità non hanno ancora fornito dettagli sulla motivazione, ma si sospetta un conflitto legato a attività illecite.

Testimonianze: Un testimone oculare, presente sul luogo, ha dichiarato: “Ho sentito gli spari e ho visto la gente correre. È stato spaventoso.”

Sul posto confermiamo che la polizia sta attualmente indagando e ha istituito un’area di sicurezza per raccogliere prove. Il traffico è stato deviato e le forze dell’ordine invitano i cittadini a evitare la zona.

Timeline: L’evento è stato segnalato alle 13:05, con l’arrivo delle ambulanze e della polizia poco dopo. La vittima è stata dichiarata morta alle 13:25.

Continueremo a fornire aggiornamenti man mano che emergono nuove informazioni.