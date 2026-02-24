Sportello di ascolto per la Guardia di Finanza FVG: incarico triennale di supporto psicologico

La Guardia di Finanza del Friuli Venezia Giulia ha attivato un servizio di supporto psicologico rivolto al personale del comando regionale di Trieste e ai reparti dipendenti.

L’incarico, della durata triennale (2026–2028), punta a offrire assistenza specialistica durante le attività operative e amministrative, con l’obiettivo di incrementare benessere, resilienza e continuità operativa nelle unità territoriali.

Descrizione dell’intervento

Lo sportello di ascolto previsto dal bando si integra con le strutture interne e risponde a esigenze di prevenzione e supporto mirato. Il servizio è pensato per operatori, ufficiali, ispettori e personale civile di supporto: modalità individuali e di gruppo saranno calibrate sui diversi ruoli e sulle specifiche criticità operative. Particolare attenzione verrà riservata ai casi di esposizione a eventi traumatici o situazioni a elevato carico emotivo, con percorsi di follow-up strutturati per i casi complessi.

Attività previste

Le prestazioni includono colloqui clinici, gruppi psicoeducativi e interventi collettivi quando necessari. L’erogazione sarà mista — incontri in presenza, consulenze telefoniche e sedute a distanza tramite piattaforme sicure — per garantire tempestività d’intervento e accessibilità a tutto il personale. Protocolli rigorosi tuteleranno la privacy e la gestione dei dati sensibili; inoltre, è prevista una valutazione periodica degli esiti per adeguare il servizio alle esigenze emergenti.

Requisiti e criteri di selezione

Il bando richiede titoli accademici appropriati, esperienze nella psicologia applicata e competenze organizzative nella gestione di uno sportello di supporto. Verranno valorizzati progetti che combinino assistenza individuale con interventi formativi strutturati, capacità di gestione del trauma e lavoro di gruppo. La documentazione attesta le qualifiche: curricula dei professionisti, esempi di protocolli operativi e un piano delle attività con fasi, responsabilità e deliverable.

Numeri e contesto di mercato

La domanda di servizi psicologici strutturati in contesti operativi è in crescita: i progetti dettagliati e replicabili tendono a ottenere maggiore accesso a finanziamenti e partnership istituzionali. A livello macro, l’interesse verso iniziative che misurino l’impatto formativo e il miglioramento del benessere collettivo è in aumento; per questo il bando privilegia soluzioni scalabili e monitorabili.

Modalità operative e indicatori

Il fornitore dovrà garantire risorse dedicate e procedure snelle per affrontare le emergenze, con tempi di presa in carico definiti e monitoraggio continuo degli esiti. I criteri valutativi includono certificazioni professionali, esperienza nella gestione del trauma, capacità di coordinamento e piani di monitoraggio. Indicatori di performance misureranno qualità del servizio, tempistiche di intervento e risultati sul benessere del personale.

Documentazione e trasparenza

La presentazione dell’offerta richiede il rispetto delle procedure formali previste nell’avviso: documentazione amministrativa, curricula del team, protocolli operativi e piano attività. La completezza dei documenti riduce il rischio di esclusione e accelera la valutazione. La commissione esaminerà titoli, esperienze e coerenza del piano operativo; eventuali integrazioni saranno richieste secondo le modalità indicate nel bando.

Tempistiche e informazioni pratiche

Chi: ditte partecipanti alla procedura di affidamento.

Cosa: presentazione delle offerte per l’incarico e adempimenti contrattuali.

Quando: termine per la consegna delle offerte il 17/03/2026 alle ore 18.00.

Dove: documentazione e modulistica disponibili sulla piattaforma acquistinretepa.it.

Il contratto copre il triennio 2026–2028: il fornitore dovrà garantire continuità del servizio e produrre report periodici secondo quanto stabilito dal capitolato.

Benefici attesi

Lo sportello di ascolto mira a migliorare il clima organizzativo e la capacità di risposta del personale a situazioni stressanti. Interventi strutturati possono ridurre l’assenteismo, contenere il turnover e rafforzare l’efficacia operativa. Monitoraggio e reportistica forniranno dati utili per valutare l’efficacia degli interventi e calibrare azioni future, contribuendo alla sostenibilità delle capacità operative della Guardia di Finanza FVG.

Per consultare il testo integrale dell’avviso e scaricare i documenti di gara: www.acquistinretepa.it.