Roma, la splendida capitale d’Italia e una delle più importanti città europee per storia e patrimonio, costituisce una meta turistica ambita da visitatori di tutto il mondo. Tuttavia, sempre più investitori internazionali stanno dirigendo la loro attenzione verso questa città che, oltre al celebre Colosseo e alla rinomata Carbonara, si sta progressivamente rivelando come un centro di eccellenza per le nuove startup europee.

Grazie al suo impegno nel mantenere le tradizioni e al contempo evolversi in modo innovativo, Roma sta vedendo crescere un numero sempre maggiore di startup sostenute da acceleratori e università che offrono programmi di incubazione per idee e imprenditori emergenti. In questo articolo, presentiamo 10 nuove startup romane che, fondate a partire dal 2018, si preannunciano come futuri protagonisti del settore.

Il nostro linguaggio, improntato alla professionalità, punta a fornire preziose informazioni ad un pubblico interessato alla scoperta di nuove opportunità d’investimento.

Startup a Roma: le 10 da tenere d’occhio nel 2023

Witty è stata fondata nel 2020 da tre esperti ingegneri dell’Università La Sapienza di Roma e si dedica a soddisfare il bisogno delle persone di avere una batteria sempre carica sui loro dispositivi, riducendo allo stesso tempo lo spreco di acquisto di nuovi smartphone. Witty ha sviluppato una soluzione innovativa che afferma di raddoppiare la vita utile delle batterie di smartphone, tablet e dispositivi simili, attraverso il loro piccolo plugin che utilizza la tecnologia brevettata ASO (Automatic Shut Off).

BeSafe Rate, fondata nel 2021 nel bel mezzo della pandemia globale, si propone di risolvere il problema della perdita di denaro causata dalle vacanze annullate. Offrendo una tariffa che include un’assicurazione di viaggio favorevole come standard, BeSafe Rate protegge gli albergatori e gli ospiti rendendo le vacanze più sicure. La giovane azienda ha raccolto 1,7 milioni di euro e sta crescendo rapidamente.

Exein, fondata nel 2018, è specializzata nella sicurezza informatica e della sicurezza loT. La loro innovativa soluzione offre agli utenti una visibilità completa della loro flotta IoT, proteggendo le aziende e le organizzazioni di tutto il mondo dalle minacce informatiche. Exein ha ricevuto un totale di 8 milioni di euro ed è impegnata a garantire l’utilizzo sicuro e protetto dell’IoT.

Epicode, fondata nel 2020, è una rivoluzionaria startup edtech che offre corsi brevi e intensivi per lo sviluppo delle competenze delle persone. L’azienda con sede a Roma offre corsi in stile “bootcamp”, che impegnano gli studenti per tre mesi nel diventare sviluppatori web con pratiche lavorative. Con i corsi online al 100%, Epicode promuove un apprendimento interattivo e la pratica.

Wetacoo è stata fondata nel 2021 e scuote l’industria del self-storage e del trasloco, offrendo ai suoi utenti una soluzione di archiviazione temporanea senza stress. La sua piattaforma, disponibile anche per l’uso mobile, consente ai clienti di pianificare lo spazio necessario e di selezionare servizi aggiuntivi come l’assicurazione e la raccolta dei mobili.

ZeroCO2, fondata nel 2019, è certificata come B-corp e si dedica alla mitigazione della crisi climatica attraverso la piantagione di alberi rigenerativi in diverse aree del mondo. La giovane azienda ha già piantato 600.000 alberi e ha sostenuto 9000 famiglie attraverso la formazione sulla coltivazione biologica e sulla gestione sostenibile del territorio. ZeroCO2 offre anche a tutti l’opportunità di contribuire alla loro missione attraverso la loro piattaforma digitale.

Loquis, fondata nel 2018, ha creato una piattaforma di storytelling di viaggio attraverso i cosiddetti “geo-podcast”. La startup ha ricevuto finora un totale di 1 milione di euro e si sta espandendo rapidamente, promuovendo un’esperienza di viaggio unica.

RockAgent, fondata nel 2018, si posiziona all’avanguardia della trasformazione digitale del settore immobiliare. La startup offre ai suoi agenti una piattaforma basata su Big Data e algoritmi per migliorare la corrispondenza tra compratori e venditori, riducendo i tempi medi di vendita di un immobile e fornendo ai proprietari di immobili l’accesso a una piattaforma personalizzata per controllare l’avanzamento delle trattative.

Sensoworks, fondata nel 2020, è specializzata nel monitoraggio delle infrastrutture e rappresenta un’opzione professionale e innovativa per la sicurezza e l’efficienza degli edifici.