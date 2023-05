Milano è una città all’avanguardia, sfaccettata e creativa, che richiama l’innovazione e propaga nuove tendenze. È un centro culturale e accademico di rilevanza internazionale, ospitando istituzioni prestigiose come Bocconi, IULM, Cattolica e il Politecnico. Questo ha favorito la proliferazione di start-up innovative nella città, che è diventata il centro principale di questo settore in Italia, confermato dall’elevato numero di spazi dedicati al coworking presenti. Inoltre, la città rappresenta un importante punto di riferimento a livello mondiale per numerose multinazionali, tra cui Microsoft, IBM, Google, Deloitte, Adecco e Gartner. Milano attrae inoltre significativi investimenti, registrando un aumento del 123% rispetto allo scorso anno, portando il totale a 957 milioni di euro. La città ha anche visto la nascita di un nuovo “unicorno” e il successo di Satispay, che ha raccolto 320 milioni di euro con una valutazione di 1 miliardo di euro.

Di conseguenza, vogliamo evidenziare 10 start-up innovative nate dalla fervida creatività del milieu milanese negli ultimi anni, che reputiamo meritevoli di essere osservate in futuro.

Startup con sede a Milano: 10 da considerare

Scalapay rappresenta una startup in rapida crescita, fondata nel 2019. La sua innovativa soluzione di pagamento del credito consente agli utenti di acquistare e pagare rate senza interessi, grazie all’opzione flexi-pay. Questo metodo di pagamento aumenta la probabilità di acquisto immediato, aumentando la conversione del tasso e la spesa media degli utenti. Scalapay amplia l’accessibilità nell’ordinazione online, aiutando i consumatori a distribuire il costo dei loro acquisti. Finora, Scalapay ha raccolto un totale di 727,5 milioni di euro, con un finanziamento di 40 milioni di euro nel 2021. Nel contesto attuale, dove le persone sono alla ricerca di soluzioni di pagamento più favorevoli, Scalapay si presenta come una promettente azienda fintech.

Macai rivoluziona la tua esperienza di shopping online con una vasta gamma di prodotti di alta qualità, consegnati in pochi minuti direttamente a casa tua. Fondata nel 2021 dal noto imprenditore seriale Giovanni Cavallo, con un profondo background nella consegna di cibo, Macai è il primo player italiano nello spazio q-commerce. Attualmente operiamo in diverse città italiane, offrendo fino a 7,500 SKU come completo droghiere nello spazio q-commerce, selezionando attentamente prodotti di nuovi produttori da tutta Italia per far conoscere ai consumatori nuovi sapori e sostenere le piccole imprese. Inoltre, offriamo anche i prodotti dei grandi marchi. Macai ha raccolto finora circa 3 milioni di euro, di cui 2,6 milioni l’anno scorso per il suo lancio. Con Macai, la comodità dello shopping online incontra la qualità e l’attenzione al dettaglio.

Babaco Market è una innovativa startup Green-food-tech che ha visto la luce nel 2020. Il suo abbonamento offre la possibilità di ricevere a domicilio frutta e verdura di alta qualità e dal sapore autentico, senza i difetti che li escludono dai tradizionali canali di distribuzione. Grazie a una sapiente selezione di produttori italiani, il team di Babaco promuove la coltivazione sostenibile e la tutela della biodiversità. Il modello di business di Babaco risulta un’efficace risposta allo spreco alimentare, che oggi rappresenta una sfida importante da affrontare. L’azienda ha raccolto 2,4 milioni di euro, dimostrando il grande potenziale di una catena di approvvigionamento sana e sostenibile.

Jobtech è una rivoluzionaria agenzia per il lavoro totalmente digitale fondata nel 2020 e attualmente l’unica della sua categoria in Italia. La nostra agenzia è progettata per creare un solido rapporto tra lavoratore e azienda, offrendo una vasta gamma di servizi per le risorse umane, tra cui ricerca e selezione, amministrazione del personale, attivazione di stage e stage. Inoltre, Jobtech è in grado di fornire servizi personalizzati di formazione e outsourcing delle funzioni HR per soddisfare al meglio le esigenze dei nostri clienti. Grazie alla nostra tecnologia proprietaria, garantiamo un elevato standard di qualità e la massima velocità di servizio, tutto a un costo estremamente competitivo nel mercato. Con la nostra expertise anche nella creazione di pool di talenti specifici attraverso il nostro portafoglio crescente di portali verticali specializzati in diversi settori, possiamo offrire soluzioni personalizzate a qualsiasi tipo di azienda. Siamo orgogliosi di annunciare che abbiamo raccolto un finanziamento di 1,8 milioni di euro e la nostra sede si trova a Milano.

Fondata nel 2020, Vedrai è una rinomata compagnia specializzata nello sviluppo di agenti virtuali dotati di avanzati modelli di intelligenza artificiale. Grazie alla sua innovativa tecnologia, gli utenti possono simulare e valutare l’impatto delle loro scelte aziendali prima di adottarle, così da poter prendere decisioni più informate ed efficaci. Il nostro obiettivo è di eliminare le notti insonni degli imprenditori, offrendo loro un supporto senza precedenti attraverso il nostro team di oltre 80 esperti, tra cui specialisti di dati, analisti aziendali e di mercato. Il nostro impegno nella ricerca e nello sviluppo ci ha permesso di raccogliere un finanziamento di circa 45 milioni di euro, dimostrando la nostra sicurezza e credibilità sul mercato. Siamo pronti ad aiutarti a prendere decisioni ponderate e a recuperare il controllo del tuo tempo.

La salute mentale è un aspetto cruciale della nostra vita quotidiana e la startup Serenis Health è stata fondata nel 2021 per garantire un accesso universale alle terapie psicologiche. Grazie alla videochiamata, la psicoterapia e il coaching sono accessibili al pubblico 24 ore su 24, 7 giorni su 7, utilizzando strumenti digitali per migliorare l’efficacia delle terapie. Tuttavia, Serenis Health non si limita a offrire solo servizi online: in quanto centro medico, garantiscono la qualità delle cure e rispettano gli stessi standard delle cliniche tradizionali. Il team di Serenis Health è impegnato a fornire assistenza personalizzata e professionale ad ogni paziente, sin dall’inizio alla fine del loro percorso. In sintesi, la missione di Serenis Health è quella di diventare il partner di fiducia per coloro che cercano un supporto psicologico di alta qualità.

Cosmic: una startup tecnologica che offre ai creatori uno spazio unico per produrre video brevi e promuoverli su TikTok e Instagram. Fondata nel 2021, la nostra missione è conquistare i pianeti dei contenuti short-form. Con un team di astronauti creativi altamente qualificati, Cosmic utilizza tecnologie avanzate per creare hype virale e offrire soluzioni moderne ai nostri partner di marca. Mentre lavoriamo da oltre 15 anni nel settore digitale, la Generazione Z rimane una parte integrante del nostro team, mettendo al centro la comprensione dei nuovi canali di comunicazione e la creazione di contenuti adatti agli obiettivi dei nostri clienti. Siamo appassionati di ogni modo di comunicare, imparare e applicare i nuovi trend, distinguendo il nostro servizio e la nostra offerta per la professionalità e l’innovazione.

Fondata nel 2019, Lampoo è una startup che punta a rivoluzionare il mondo della moda, offrendo ai suoi clienti un’alternativa responsabile e sostenibile. Grazie alla piattaforma Lampoo, gli acquirenti possono scegliere capi di alta qualità di seconda mano, rendendo possibile un futuro più sostenibile per l’industria della moda. L’obiettivo è estendere il ciclo di vita dei prodotti e promuovere uno stile di vita più ecologico. La piattaforma permette inoltre ai venditori di disfarsi rapidamente e facilmente degli oggetti di cui non hanno più bisogno. Il marketplace online è stato creato in modo che sia facile per gli utenti acquistare capi ed accessori di lusso di altissima qualità ad un prezzo equo e con l’assoluta certezza dell’autenticità degli articoli. Grazie a Lampoo, il piacere dell’acquisto di lusso di seconda mano viene amplificato dalla semplicità e dalla rapidità dell’esperienza, rendendo l’acquisto gratificante ed entusiasmante. La startup ha raccolto, finora, un investimento di 8,3 milioni di euro.

Fondata nel 2020, Up2You è una startup altamente innovativa e certificata B Corp. Il nostro obiettivo è aiutare le aziende a ridurre e compensare le loro emissioni di carbonio, comunicando con orgoglio il loro impegno verso gli stakeholder. Siamo determinati a promuovere uno sviluppo sostenibile, aiutando persone e aziende a ridurre il loro impatto ambientale e ad arrivare a zero emissioni di CO₂. Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo creato un modello di business che consente alle aziende di lavorare con un impatto neutro sull’ambiente utilizzando i nostri prodotti progettati specificamente per rendere le attività più sostenibili. Up2You è l’unica azienda in Europa autorizzata a gestire i crediti di carbonio certificati VERRA e Gold Standard, utilizzando la blockchain per garantire sempre maggiore trasparenza, sicurezza e affidabilità. Fino ad oggi, abbiamo raccolto 200.000 euro.

Mirta è un innovativo showroom digitale fondato nel 2019, il cui obiettivo è rivoluzionare il settore dell’alta moda, creando una piattaforma online che connette marchi contemporanei con curatori indipendenti, come negozi al dettaglio, negozi online, influencer e altri operatori del settore. Grazie a Mirta, i curatori possono scoprire nuovi marchi, selezionare i prodotti e acquistare online. Inoltre, Mirta offre vantaggi unici, come ordini senza limiti minimi, termini di pagamento netti di 60 giorni e resi gratuiti.

Ma non solo: Mirta fornisce anche ai marchi una solida infrastruttura di back-office attraverso il suo servizio Mirta Officina. Questo strumento di gestione degli ordini consente ai marchi di gestire in modo efficace le spedizioni, la fatturazione, le procedure personalizzate e di accedere ai dati e alle analisi sui pagamenti.

Grazie a un finanziamento di ben 5 milioni di euro, Mirta si conferma come una delle realtà più interessanti e innovative del settore dell’e-commerce B2B. La sua missione è quella di portare i vantaggi del commercio online rivolto ai consumatori finali anche nel mondo del business, offrendo soluzioni intelligenti per l’alta moda e il lusso.