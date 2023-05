L’Italia è un paese con una notevole influenza globale, grazie alla sua reputazione come sede della “dolce vita”, al suo patrimonio culinario e culturale senza eguali. Inoltre, negli ultimi anni, l’ecosistema delle startup italiane ha mostrato un’entusiasmante traiettoria di crescita. Nonostante sia solo la quarta economia più grande dell’Europa, il Paese ha dimostrato di essere un’importante fonte di innovazione, con investimenti nella start-up ​​che hanno raggiunto oltre 2 miliardi di euro nel 2022, con un’impressionante crescita del 68% rispetto all’anno precedente. Inoltre, l’Italia ha avuto il piacere di vedere due delle sue start-up, Satispay e Scalapay, trasformarsi in unicorni nel corso del 2022, allargando le ali sulla scena globale. Un’ulteriore conferma della vitalità del panorama imprenditoriale in Italia è la storia di Depop, una start-up originariamente italiana, che è stata acquisita da Etsy dopo aver ottenuto successo a livello internazionale. Questi esempi dimostrano come l’Italia sia un ambiente favorevole al successo delle nuove imprese, e un continente fertile per la crescita dell’innovazione.

Startup italiane del 2023: top 10

Babaco Market è una startup Green-food-tech che ha visto la luce nel 2020 e rappresenta un innovativo abbonamento per la consegna a domicilio di frutta e verdura fuori dagli schemi tradizionali. Un’enorme quantità di prodotti non supera le sfide della bellezza estetica, finendo per essere gettati e sprecati. Babaco ha preso l’impegno di ridurre questo spreco, offrendo frutta e verdura ancora saporite ma meno attraenti dal punto di vista estetico. Il nostro team seleziona con cura i produttori italiani con cui collabora, privilegiando coloro che mostrano passione per la sostenibilità nella coltivazione. Grazie al nostro impegno, Babaco Market ha raggiunto un totale di 8,1 milioni di euro, compreso un recente round di finanziamento nel mese di novembre 2022.

Serenis Health, a mental health startup based in Milan, was founded in 2021 to provide psychotherapy, coaching, and psychological support via video call. The company believes that the internet can be a valuable tool to democratize access to mental health support. Simultaneously, they strive to ensure that the quality of care provided online is exceptional. The company combines the power of digital tools and data to enhance the effectiveness of therapy. Serenis Health is also a medical center, setting them apart from other platforms. Consequently, their responsibility for care quality meets the same standards as any physical clinic. Patients and therapists alike can rely on the company from the start to the end of their treatment journey. Through a series of successful funding rounds, Serenis Health has secured 6.5 million euros, with the latest round scheduled to take place in October 2022.

Hlpy è una società all’avanguardia per l’assistenza stradale digitale con sede a Milano. Grazie alla sua strategia di distribuzione “Insurance first”, hlpy è all’avanguardia nell’innovazione nel settore B2B2C, offrendo una soluzione economica e di alta qualità. La tecnologia utilizzata consente di fornire informazioni chiare e rapide per aiutare le persone a tornare sulla strada utilizzando l’opzione più conveniente per loro. Fondata nel 2020, hlpy ha già raccolto 9,1 milioni di euro per sostenere gli sforzi di crescita ed espansione del mercato. Per coloro che cercano un’assistenza stradale innovativa e affidabile, hlpy è la scelta perfetta.

Wopta Assicurazioni è un insurtech all’avanguardia che ha scelto Milano come sede per offrire soluzioni di protezione innovative ad artigiani, imprese e professionisti, garantendo una copertura completa attraverso la sua piattaforma digitale e una rete di partner su tutto il territorio nazionale. La nostra azienda è consapevole dell’importanza di proteggere il business e la vita di chi lo gestisce, e per questo ci impegniamo a fornire la tranquillità necessaria attraverso soluzioni personalizzate e affidabili. Grazie al successo della nostra raccolta fondi del 2022, che ha portato a finanziamenti per un valore di 3 milioni di euro, siamo pronti ad affrontare nuove sfide e a mantenere la fiducia dei nostri clienti.

Negli ultimi anni, abbiamo assistito a un aumento drammatico nella frequenza e gravità degli eventi meteorologici estremi, con danni economici stimati in 5,2 trilioni di dollari. Questa tendenza è stata attribuita all’urbanizzazione e alla crisi climatica. Tuttavia, c’è una speranza. Un gruppo di innovatori ha preso l’impegno di rendere l’imprevedibile prevedibile. Utilizzando dati satellitari avanzati e algoritmi di apprendimento automatico, essi forniscono previsioni sulla probabilità e l’impatto di specifici eventi climatici estremi, aiutando a migliorare la creazione di solide polizze assicurative e promuovendo la divulgazione responsabile dei rischi ESG. Fondata nel 2022 a Torino, questa azienda è riuscita a racimolare con successo 1,5 milioni di euro di finanziamenti.

AideXa è una startup fintech con sede a Milano, che si dedica alla creazione di soluzioni finanziarie semplici, veloci, trasparenti e sicure per le piccole imprese italiane e i numeri IVA. Grazie alle nuove tecnologie e alle opportunità offerte dall’open banking, AideXa offre un approccio innovativo e sorprendente per accelerare l’accesso al credito. Fin dalla sua nascita nel 2020, la startup ha ottenuto finanziamenti per un totale di 45 milioni di euro. La missione principale di AideXa è quella di facilitare la vita degli imprenditori, mettendo sempre al primo posto le persone anziché gli interessi aziendali, i team anziché gli investimenti e le idee anziché i conti.

Vedrai è una giovane e innovativa azienda, fondata nel 2020, che si dedica alla creazione di agenti virtuali, basati su modelli di intelligenza artificiale, per simulare l’impatto delle decisioni sulle performance aziendali. Con Vedrai, gli imprenditori possono prendere decisioni più informed e gestire con maggiore efficienza il tempo a disposizione. Il nostro team di specialisti, formato da esperti di dati, IT, analisti aziendali e di mercato, può fornire il supporto necessario per garantire il successo del tuo business. Finora, Vedrai ha raccolto circa 45 milioni di euro e nel novembre 2022 ha acquisito Indigo.ai per un importo non divulgato. Siamo pronti ad aiutarti a stupire il tuo pubblico e a rendere la tua azienda ancora più competitiva.

Fido: ci presentiamo come un’azienda all’avanguardia nel campo della tecnologia, specializzata nell’analisi di dati riguardanti l’impronta digitale al fine di determinare il rischio di credito dei clienti. Grazie alla raccolta e all’elaborazione di grandi quantità di informazioni generate da Internet, offriamo ai finanziatori preziose informazioni sul rischio finanziario rappresentato dai potenziali mutuatari. In questo modo, siamo in grado di contribuire a superare l’asimmetria informativa tra istituti di credito e mutuatari, soprattutto quando le informazioni tradizionali dell’ufficio di credito non sono disponibili. La tecnologia di Fido ha l’obiettivo di promuovere l’inclusione finanziaria, garantendo l’accesso ai servizi finanziari a tutti, anche a parti della popolazione che tradizionalmente sono state escluse, come i giovani adulti. Con sede a Milano, l’azienda è stata fondata nel 2020 e ha già raggiunto importanti traguardi grazie a un finanziamento totale di 6,6 milioni di euro.

Tundr, un’azienda con sede a Milano, ha recentemente presentato TundrMove, una soluzione innovativa che combina tecnologia e mobilità sostenibile. TundrMove offre un voucher per il trasporto verde, il quale permette di migliorare la qualità della vita dei cittadini e ridefinire il concetto di mobilità sostenibile. L’ecosistema offre una SmartCard per caricare i voucher di mobilità e un’applicazione user-friendly per scoprire modi di trasporto eco-friendly ed effettuare stime sulle emissioni di CO2. La SmartCard è compatibile con vari fornitori di trasporti sostenibili come i trasporti pubblici, i servizi di car-sharing e le stazioni di ricarica elettrica. Con un recente round di investimenti PreSeed di 1,7 milioni di euro, Tundr ha raccolto un totale di 2 milioni di euro in pochi mesi. Fondata nel 2021, la giovane azienda mira a posizionarsi leader nella fornitura di iniziative imprenditoriali che producano un impatto positivo sulla vita dei cittadini e promuovano pratiche digitali e rispettose dell’ambiente.

L’obiettivo di Futura è quello di portare un’istruzione di alta qualità a tutti. Grazie all’utilizzo della tecnologia AI, la loro piattaforma è in grado di offrire un’esperienza di apprendimento personalizzata che ottimizza il tempo di studio e migliora i punteggi dei test. Grazie a un approccio basato sui dati e classi modulari su misura per le esigenze di ogni studente, l’innovativa soluzione EdTech di Futura sta rivoluzionando il processo di studio tradizionale. Fondata da un trio di giovani imprenditori under 25 a Milano, Futura ha raccolto finora 1,8 milioni di euro di finanziamenti con l’obiettivo di creare percorsi di apprendimento personalizzati che si adattino al ritmo di ogni studente e li aiutino a raggiungere il loro pieno potenziale.