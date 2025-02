La selezione del nuovo CEO di Stellantis

La ricerca di un nuovo amministratore delegato per Stellantis è in pieno svolgimento. John Elkann, presidente dell’azienda, ha recentemente dichiarato che ci sono candidati eccellenti sia interni che esterni. Durante una call con gli analisti, Elkann ha sottolineato l’importanza di trovare un leader che possa affrontare le sfide attuali e future del settore automobilistico. La nomina del nuovo CEO è prevista entro la prima metà dell’anno, e le aspettative sono alte.

Le competenze richieste per il nuovo leader

Elkann ha delineato un profilo chiaro per il futuro CEO, evidenziando la necessità di una forte leadership e di una destrezza culturale. Il nuovo amministratore delegato dovrà possedere competenze in ambito tecnologico e finanziario, essenziali per gestire un’azienda con radici così eterogenee come Stellantis. La capacità di lavorare in armonia con tutti gli stakeholder sarà cruciale per il successo dell’azienda nei prossimi anni.

Le sfide del mercato automobilistico

Stellantis si trova ad affrontare diverse sfide significative. In primo luogo, le normative europee stanno diventando sempre più rigide e divergenti, creando un contesto complesso per le aziende automobilistiche. Elkann ha confermato che le discussioni con Bruxelles sono aperte, soprattutto riguardo le scadenze fissate per il 2035. Inoltre, la crescente concorrenza, in particolare quella proveniente dalla Cina, rappresenta un altro fronte critico. Tuttavia, Stellantis ha già ottenuto risultati positivi in Cina, grazie a Leapmotor, e prevede una crescita continua nel 2025.

Strategie per il futuro

Elkann ha anche parlato del supporto di Stellantis al piano del presidente Trump per incrementare la produzione automobilistica negli Stati Uniti. Tuttavia, ha sottolineato che Canada e Messico devono rimanere esclusi dai dazi. La strategia dell’azienda si concentra sul recupero delle quote di mercato sia in Nordamerica che in Europa, con l’introduzione di nuovi modelli. I risultati di gennaio sono stati incoraggianti e si prevede che gli effetti dei nuovi lanci si vedranno soprattutto nella seconda metà dell’anno.

Novità in arrivo: Jeep Cherokee e altri modelli

Tra i nuovi prodotti attesi, la nuova Jeep Cherokee si distingue per l’introduzione di un powertrain ibrido, un passo significativo per l’azienda. Inoltre, in Europa, Stellantis punta a ottenere benefici dai nuovi lanci sulle piattaforme Smart car e Stla Medium. In Nordamerica, l’attenzione è rivolta al ritorno dei motori termici nella gamma Dodge e al lancio del pick-up heavy-duty del marchio Ram. Queste innovazioni sono parte di una strategia più ampia per rafforzare la posizione di Stellantis nel mercato globale.