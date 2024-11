Un trimestre difficile per Stellantis

Nel terzo trimestre del 2024, Stellantis ha registrato un fatturato di 33 miliardi di euro, segnando una flessione del 27% rispetto ai 35,9 miliardi previsti dal consensus Bloomberg. Questo calo è attribuibile a diversi fattori, tra cui una diminuzione delle consegne e un mix di prodotti sfavorevole. Inoltre, l’azienda ha dovuto affrontare l’impatto dei cambi e dei prezzi, che hanno ulteriormente complicato la situazione finanziaria.

Consegne in calo e transizione del portafoglio

Le consegne consolidate di Stellantis hanno subito una significativa diminuzione, scendendo a 1.148 mila unità, ovvero un calo di 279 mila unità rispetto all’anno precedente, pari a una riduzione del 20%. La società ha spiegato che questo risultato è stato influenzato dalla cessazione della produzione di diversi modelli, necessaria per avviare la transizione del portafoglio prodotti a livello globale. Inoltre, la riduzione pianificata delle scorte in Nord America e le difficoltà del mercato europeo hanno contribuito a questi risultati deludenti.

Strategie future e ritorno agli azionisti

Nonostante le difficoltà, Stellantis ha confermato il suo piano di presentare circa 20 nuovi modelli nel 2024, mantenendo una strategia di prodotto coerente con le esigenze del mercato. Inoltre, l’azienda ha recentemente concluso un programma di riacquisto di azioni proprie del valore di 3 miliardi di euro, di cui 0,9 miliardi nel terzo trimestre. Questo programma ha portato a un ritorno totale di 7,7 miliardi di euro agli azionisti nel 2024, evidenziando l’impegno di Stellantis nel mantenere una politica del capitale solida e sostenibile.

Prospettive per il futuro

Stellantis ha confermato la sua guidance finanziaria per il 2024, che era stata aggiornata in precedenza. La società prevede di affrontare le sfide del mercato con una strategia ben definita, puntando su innovazione e adattamento alle nuove esigenze dei consumatori. La situazione attuale rappresenta un momento cruciale per l’azienda, che dovrà navigare attraverso un contesto di mercato complesso e in continua evoluzione.