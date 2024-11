Risultati finanziari del terzo trimestre

STMicroelectronics, il colosso italo-francese dei semiconduttori, ha recentemente pubblicato i risultati del terzo trimestre, rivelando un calo significativo in vari indicatori finanziari. I ricavi netti sono stati di 3,25 miliardi di dollari, con una diminuzione del 26,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo calo è accompagnato da un margine lordo che è sceso dal 47,6% al 37,8%, e un utile netto che ha subito una contrazione del 67,8%, attestandosi a 351 milioni di dollari.

Analisi delle performance per settore

Nonostante i risultati complessivi siano stati inferiori alle aspettative, con il consensus Bloomberg che prevedeva ricavi di 3,24 miliardi e utili di 297,8 milioni, STMicroelectronics ha mostrato performance diverse a seconda dei settori. Il presidente e CEO, Jean-Marc Chery, ha commentato che i ricavi nella divisione Personal Electronics hanno superato le aspettative, mentre il settore Industrial ha registrato una flessione più contenuta. Al contrario, il settore Automotive ha mostrato risultati inferiori rispetto alle previsioni.

Previsioni per il quarto trimestre e oltre

Guardando al futuro, STMicroelectronics prevede per il quarto trimestre ricavi netti di 3,32 miliardi di dollari, con un calo del 22,4% rispetto all’anno precedente, ma con una crescita del 2,2% rispetto al trimestre precedente. Il margine lordo è atteso intorno al 38%, ma con un impatto significativo dovuto agli oneri per sottoutilizzo della capacità produttiva. Chery ha anche indicato che le previsioni per l’intero anno 2024 suggeriscono ricavi di circa 13,27 miliardi di dollari, corrispondenti a un calo del 23,2% rispetto all’anno precedente.

Questi risultati e previsioni pongono interrogativi sulla capacità di STMicroelectronics di adattarsi alle sfide del mercato e di mantenere la competitività in un settore in continua evoluzione. La stagione delle trimestrali continua a essere un momento cruciale per gli investitori e gli analisti, che osservano attentamente le performance delle aziende nel contesto di un’economia globale in cambiamento.