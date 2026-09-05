Scopri come Investing.com ti aiuta a monitorare e analizzare i mercati finanziari

Investing.com è la piattaforma che unisce dati finanziari in tempo reale, strumenti di analisi avanzati e notizie aggiornate per aiutarti a gestire il tuo portafoglio con consapevolezza

Nel dinamico mondo degli investimenti, avere accesso a informazioni precise e tempestive è fondamentale. si presenta come un faro per oltre 50 milioni di utenti in tutto il mondo, offrendo una gamma completa di strumenti per monitorare e analizzare i mercati finanziari. Che tu sia un principiante che muove i primi passi o un esperto trader, questa piattaforma ti fornisce le risorse necessarie per prendere decisioni finanziarie più consapevoli.

è progettato per rispondere alle esigenze di una vasta gamma di utenti. Gli investitori possono creare e gestire i loro portafogli, mentre i trader possono seguire i mercati azionari in tempo reale. Inoltre, la piattaforma offre strumenti avanzati per analizzare azioni, ETF, criptovalute e Forex, oltre a fornire notizie finanziarie ed eventi economici rilevanti.

Dati di mercato in tempo reale

Uno dei punti di forza di è la sua capacità di fornire dati di mercato in tempo reale. Con oltre 300.000 strumenti finanziari tra cui azioni, ETF, indici, materie prime, valute, obbligazioni, criptovalute e futures, la piattaforma ti permette di monitorare i prezzi, i grafici e i movimenti di mercato. Questi dati sono disponibili per i mercati statunitensi, europei e globali, offrendo una visione completa e aggiornata delle tendenze finanziarie.

Portafoglio personalizzato

Grazie alla funzione di portafoglio, puoi creare e monitorare le tue attività in un unico posto. Aggiungi azioni, ETF, criptovalute e altri asset, controlla le performance, i profitti e le perdite, e ricevi avvisi quando vengono raggiunti i prezzi desiderati. Questo strumento ti consente di avere un quadro chiaro e dettagliato del tuo investimento, facilitando la gestione del tuo portafoglio.

Calendario economico e notizie finanziarie

Preparati agli eventi che influenzano i mercati con il Calendario Economico di. Puoi seguire decisioni delle banche centrali, PIL, inflazione, dati sul lavoro e utili aziendali, filtrando per Paese, importanza e data. Inoltre, la piattaforma offre notizie finanziarie, analisi degli esperti e report su azioni, Forex, materie prime e criptovalute. Attiva notifiche personalizzate per non perdere gli eventi importanti per il tuo portafoglio.

Grafici avanzati e analisi tecnica

Analizza l’andamento dei prezzi con grafici interattivi, oltre 100 indicatori tecnici e strumenti di disegno. Utilizza grafici a candele, barre e linee per individuare i trend e supportare le tue decisioni di trading. Questi strumenti avanzati ti permettono di fare analisi tecniche approfondite, migliorando la tua capacità di prevedere i movimenti di mercato.

Avvisi di prezzo personalizzati e funzionalità Pro

Imposta avvisi di prezzo per qualsiasi strumento finanziario e ricevi notifiche push quando viene raggiunto il tuo obiettivo. Personalizza gli avvisi in base a variazioni di prezzo, notizie o eventi economici. Per un’esperienza ancora più completa, puoi passare a Pro, che offre un’esperienza senza pubblicità, dati finanziari esclusivi, screener avanzati, dati storici estesi, strumenti di analisi professionali e accesso anticipato alle nuove funzionalità.

è una piattaforma di dati e ricerca finanziaria utilizzata in oltre 200 Paesi e disponibile in più di 30 lingue. È importante ricordare che non è una piattaforma di trading e che gli utenti non possono acquistare o vendere strumenti finanziari direttamente tramite l’app. Tutti gli investimenti comportano rischi, inclusa la possibile perdita dell’intero capitale investito. Le informazioni fornite hanno esclusivamente scopo informativo e non costituiscono consulenza finanziaria.