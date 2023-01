Strategia Forex di Trader giornaliero

Il Day trading Forex può essere una delle strategie più gratificanti là fuori. Ci sono così tanti modi per fare trading giornaliero sul Forex, quindi non pensare che questa strategia sia l’unico modo.

Ma ci piace rendere le cose semplici.

Ecco perché abbiamo creato questa semplice strategia Forex di trading giornaliera, in quanto sarà ottima per i principianti.

Abbiamo molti articoli sul day trading, e se vuoi entrare nelle basi, il nostro day trading per principianti questo articolo sarebbe un ottimo inizio!

Prima di entrare nella strategia, entriamo prima in quale giorno è il trading Forex.

Cos’è il Day Trading Forex

Day trading Forex è quando acquisti e vendi nello stesso giorno.

Ad esempio, se dovessimo acquistare EURUSD questa mattina alle 8:00 e poi venderlo alle 14:00, questo è considerato un commercio giornaliero.

Quindi continuiamo a scavare nel motivo per cui il day trading è così popolare nella comunità Forex.

Quanto guadagnano i trader giornalieri forex?

I trader giornalieri Forex possono fare ovunque dall’1 al 5% del conto totale ogni giorno. A volte di più, ma ciò richiede molti rischi. Rischiare troppo può schiacciare il tuo account.

Abbiamo un ottimo articolo sul rischio che puoi trovare qui se vuoi trovare la migliore strategia di gestione del rischio.

Qual è la migliore strategia per il forex day trading?

La migliore strategia è quella che ti si adatta meglio e ti fa guadagnare! Sembra un po ‘ovvio, ma a volte gli stessi trader potrebbero negoziare la stessa strategia Forex e avere risultati completamente diversi. È tutta una questione di rischio e di tenere sotto controllo le tue emozioni.

Non aver paura di perdere una perdita!

Il trading giornaliero Forex è come il gioco d’azzardo?

Molti diranno che cercare di fare trading giornaliero è paragonabile al gioco d’azzardo. In un certo senso stai scommettendo che una particolare coppia salirà, ma odio la parola “gioco d’azzardo”. Ottieni un piano di trading insieme e non fare mai trading basato sulle emozioni. Lascialo ai giocatori d’azzardo!

Il trading giornaliero Forex può renderti ricco?

Il trading Forex può essere molto gratificante. Se segui un sistema che ha un grande rischio per la ricompensa e la gestione del rischio, non c’è motivo per cui non puoi fare bene. L’utilizzo di una società di trading di oggetti di scena è anche un ottimo modo per fare trading giornaliero sul Forex perché puoi fare trading con un conto molto più grande del solito. Finanziamo i trader Forex. Tutti i nostri Forex Master Trader hanno accesso alla nostra società di prop, quindi se questo è qualcosa che ti interessa, puoi verificarlo qui!

Ci sono sale di trading forex Prop live?

Sì, come accennato in precedenza, facciamo una sala di trading dal vivo fx. Il nostro sistema di trading giornaliero forex si concentra molto sull’azione dei prezzi. I nostri coach forex master trader ti mostreranno esattamente come negoziamo i mercati ogni giorno. Inoltre, le nostre sale di trading forex dal vivo presentano i nostri commercianti di prop, che fanno trading ogni giorno. Se vuoi vedere le recensioni live delle camere di trading forex puoi vederlo qui. Questa non è una sala di trading dal vivo gratuita. Addebitiamo una piccola tariffa mensile ma, per noi, ne vale la pena a causa del valore che ottieni su base giornaliera. Ai nostri occhi, questa è la migliore sala di trading forex disponibile in questo momento.

Il trading del Forex Day è rischioso?

Sì. Il trading è rischioso, in generale. Niente è una garanzia. Tutto quello che puoi fare è trovare un sistema che funzioni per te e seguirlo. Il tweaking è sempre necessario in quanto nessuno ha una vera strategia di trading “Santo Graal”.

Il Forex è migliore delle azioni?

Il mercato Forex è molto più veloce delle azioni. La maggior parte delle azioni in genere non si muove molto in un dato giorno. Come le azioni, il Forex è fortemente influenzato dalle notizie. Stai anche sfruttando molto di più con il Forex. Se non sei sicuro di cosa sia la leva, babypips ha un ottimo articolo su questo argomento

Libri di trading giornalieri Forex

Ci sono molti grandi libri di trading giornalieri Forex. In realtà facciamo riferimento ad alcuni grandi libri qui

Spero che alcune di quelle domande sopra ti abbiano interessato al trading giornaliero Forex!

Abbiamo un’eccellente strategia di trading giornaliero Forex per te.

Entriamo subito nel merito!

Regole della strategia Forex di trading giornaliero semplice

Strumenti di trading necessari per questa strategia Forex di trading giornaliera.

Piattaforme di trading Forex:

(consigliato) Meta trader 4.

Puoi anche provare un’altra piattaforma come Tradingview o NinjaTrader, ma preferiamo sempre Meta trader per il trading Forex.

Indicatori necessari:

9 Media mobile esponenziale (EMA)

20 Media mobile esponenziale (EMA)

Intervallo di tempo consigliato:

Intervallo di tempo M30

Le migliori coppie di valute per questa strategia Forex di trading di oggi.

Ti consigliamo di attenersi alle 7 principali coppie di valute che sono:

EUR/USD

USD/JPY

GBP/USD

USD/CHF

AUD/USD

USD/CAD

NZD/USD

Nel nostro esempio stiamo usando Meta Trader 4 che è la piattaforma di trading #1 per i trader Forex. Useremo anche l’EURUSD come esempio che è una delle coppie Forex più popolari per il commercio giornaliero. Suddividiamo la migliore strategia forex con 6 semplici regole.

Ricorda che ci piace mantenerlo semplice in modo che sia facile da seguire. Si noti inoltre che questa strategia funzionerà su qualsiasi lasso di tempo con cui si preferisce negoziarla.

Regole di trading giornaliero Forex

Regola #1: vai al time frame M30, quindi aggiungi 9EMA e 20EMA al grafico

Questo dovrebbe essere abbastanza semplice.

In Meta Trader, puoi trovare l’EMA sotto Navigatore / Indicatori / Media mobile.

Dopo aver selezionato Media mobile, modificare il metodo MA in esponenziale e il periodo in 9. Ripeti di nuovo e aggiungi i 20 EMA al grafico.

Regola #2: Trova una coppia che sta tendendo verso il basso (o verso l’alto).

In questo esempio useremo EURUSD.

Notate come sta andando verso il basso.

Questo è ciò che dovresti cercare.

Dovrebbe raggiungere minimi più bassi (o massimi più alti per un esempio di vendita).

Nel nostro caso abbiamo ottenuto la tendenza EURUSD in calo.

L’obiettivo con questa strategia ora sarà quello di trovare una rottura di questa tendenza al rialzo.

Quindi cercheremo di trovare un posto dove comprare perché pensiamo che questa coppia salirà.

Regola #3: Disegna una linea di tendenza

Le linee di tendenza sono fantastiche! Se hai bisogno di aiuto per disegnare linee di tendenza, sentiti libero di guardare questo articolo che abbiamo approfondito su come disegnarle.

Per una tendenza al ribasso come questa, vuoi disegnare una linea di tendenza superiore come vedi sopra.

Stiamo cercando il prezzo per venire e romperlo.

Regola #4: Una volta interrotta la linea di tendenza, trova l’ingresso

Entra nel trade trade BUY quando la candela si chiude al di sopra di 9 e 20 EMA dopo la rottura della linea di tendenza.

Questa parte è fondamentale.

Poiché questo è un esempio di un commercio di acquisto, la candela deve chiudersi al di sopra sia dell’EMA 9 che dell’EMA 20.

Questa è la candela che potresti prendere il commercio di acquisto. Ricorda che queste sono candele da 30 minuti. Ti consigliamo di attendere che la candela precedente si chiuda prima di entrare in modo che, di fatto, si chiuda al di sopra delle medie mobili.

Regola #5 Imposta lo stop loss al di sotto di 20 e 9 EMA

Ti consigliamo sempre di avere uno Stop loss con qualsiasi operazione tu faccia. Soprattutto su questi intervalli di tempo più bassi in quanto il prezzo può muoversi rapidamente.

Per posizionare il tuo stop loss, posizionalo semplicemente al di sotto di entrambe le medie mobili.

Questo gli darà un po ‘di spazio per muoversi dopo l’ingresso.

Regola #6 Obiettivo Take profit

Idealmente, vuoi sempre raggiungere un rapporto rischio/rendimento di 2: 1 o vicino ad esso.

Ciò significa che se il tuo stop loss è a 20 pip dovresti avere un obiettivo di 40 pip.

Quando il prezzo si stabilizza e continua a toccare gli ultimi 20 EMA, prendi profitto allora.

Questo molto probabilmente significa che è in arrivo un pullback e non vogliamo avere a che fare con alcun pullback.

Questo è tutto!

Se provi questa strategia, fallo su un account demo e se ottieni risultati faccelo sapere qui sotto nei commenti!

Poiché questa strategia Forex di trading giornaliero può essere sia una strategia di vendita che di acquisto, voglio condividere un esempio di configurazione di vendita.

Quando non utilizzare questa strategia Forex di trading giornaliera.

Ti consigliamo di tenere d’occhio le grandi novità di quel giorno. Se c’è un annuncio di notizie, il mercato può impazzire, velocemente. Quindi è importante evitare un improvviso picco di notizie. Puoi semplicemente fare riferimento a questo in quanto ti mostrerà tutte le notizie per il giorno che avranno un impatto su determinate valute.

Day Trading Forex vs Azioni

I vantaggi del day trading Forex è che non sarai contrassegnato come trader giornaliero. Inoltre, i mercati sono molto più volatili nel Forex, quindi puoi catturare una grande mossa in un breve periodo di tempo.

Conclusione

Il Day trading Forex è veloce e potrebbe essere molto gratificante con il sistema giusto! Il sistema Forex di trading di questo giorno è stato solo uno dei tanti modi in cui puoi farlo.

Ci sono migliaia di strategie, è tuo compito seguire le regole e vedere se funziona per te.

Questo funziona alla grande con le coppie di tendenza che stanno rallentando la perdita di vapore. Nei due esempi di trading giornaliero EURUSD sopra, questo è esattamente ciò che è successo.